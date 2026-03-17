Alerta por nuevo fraude en CDMX: Ahora montachoques van contra motociclistas
Este tipo de grupos aprovecha el miedo o la confusión de la víctima para evitar que llame a su aseguradora
En la Ciudad de México surge una nueva alerta para automovilistas y motociclistas: los llamados “montachoques” ahora han cambiado su forma de operar y utilizan motocicletas para cometer fraudes.
De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes, esta modalidad consiste en que un motociclista provoca un choque intencional, generalmente cerrándose de manera brusca frente a un vehículo.
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Así operan los montachoques contra motocicletas en CDMX
El modus operandi es cada vez más agresivo:
- El motociclista se coloca frente al auto y frena de forma repentina
- Provoca el impacto o simula que fue golpeado
- En segundos, aparecen otros sujetos que actúan como cómplices o “testigos”
- Presionan al conductor para exigir dinero en efectivo
Este tipo de grupos aprovecha el miedo o la confusión de la víctima para evitar que llame a su aseguradora o a la policía.
Además, el uso de motocicletas les da mayor movilidad y rapidez para escapar, lo que complica su identificación.
Zonas y riesgos en CDMX
Autoridades y reportes ciudadanos han identificado que estos casos ocurren en avenidas con alto flujo vehicular, donde es más fácil generar choques y escapar rápidamente.
El riesgo no solo es económico. En algunos casos, los delincuentes pueden intimidar o amenazar a la víctima para obligarla a pagar.
¿Qué hacer para evitar ser víctima?
Recomendaciones basadas en autoridades y especialistas:
- No bajes del vehículo si detectas actitud agresiva
- Llama de inmediato a tu aseguradora o al 911
- Evita acuerdos en efectivo
- Si puedes, graba la situación
Esta nueva modalidad confirma que los montachoques evolucionan y ahora, también ponen en la mira a los motociclistas en la CDMX.