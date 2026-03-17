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  • 17 MAR 2026, Actualizado 23:48

Alerta por nuevo fraude en CDMX: Ahora montachoques van contra motociclistas

Este tipo de grupos aprovecha el miedo o la confusión de la víctima para evitar que llame a su aseguradora

Así operan montachoques que ahora atacan a motociclistas. Getty Images

Así operan montachoques que ahora atacan a motociclistas. Getty Images

Francisco Miranda

En la Ciudad de México surge una nueva alerta para automovilistas y motociclistas: los llamados “montachoques” ahora han cambiado su forma de operar y utilizan motocicletas para cometer fraudes.

De acuerdo con reportes y videos difundidos en redes, esta modalidad consiste en que un motociclista provoca un choque intencional, generalmente cerrándose de manera brusca frente a un vehículo.

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Así operan los montachoques contra motocicletas en CDMX

El modus operandi es cada vez más agresivo:

  • El motociclista se coloca frente al auto y frena de forma repentina
  • Provoca el impacto o simula que fue golpeado
  • En segundos, aparecen otros sujetos que actúan como cómplices o “testigos”
  • Presionan al conductor para exigir dinero en efectivo

Este tipo de grupos aprovecha el miedo o la confusión de la víctima para evitar que llame a su aseguradora o a la policía.

Además, el uso de motocicletas les da mayor movilidad y rapidez para escapar, lo que complica su identificación.

Zonas y riesgos en CDMX

Autoridades y reportes ciudadanos han identificado que estos casos ocurren en avenidas con alto flujo vehicular, donde es más fácil generar choques y escapar rápidamente.

El riesgo no solo es económico. En algunos casos, los delincuentes pueden intimidar o amenazar a la víctima para obligarla a pagar.

¿Qué hacer para evitar ser víctima?

Recomendaciones basadas en autoridades y especialistas:

  • No bajes del vehículo si detectas actitud agresiva
  • Llama de inmediato a tu aseguradora o al 911
  • Evita acuerdos en efectivo
  • Si puedes, graba la situación

Esta nueva modalidad confirma que los montachoques evolucionan y ahora, también ponen en la mira a los motociclistas en la CDMX.

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