Monta rentas: así operan en CDMX los estafadores que ofrecen departamentos falsos

Buscar departamento en renta en la Ciudad de México puede convertirse en un riesgo si no se toman precauciones. En los últimos meses, autoridades capitalinas y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX han alertado sobre una modalidad de fraude inmobiliario conocida como “monta rentas”, un esquema que engaña a personas que buscan vivienda en plataformas digitales.

Este tipo de estafa se ha vuelto más frecuente con el crecimiento de anuncios de renta en redes sociales y portales inmobiliarios, donde muchos usuarios buscan vivienda directamente con propietarios para evitar comisiones de agencias. Sin embargo, esa práctica también abre la puerta a engaños.

¿Qué es el fraude de “monta rentas”?

El término “monta rentas” se usa para describir a delincuentes que publican ofertas de renta de departamentos o casas que en realidad no están disponibles o ni siquiera existen. Para convencer a las víctimas, utilizan fotografías reales de inmuebles obtenidas de internet o de otros portales inmobiliarios.

Muchas de estas publicaciones aparecen en redes sociales o plataformas de venta como Marketplace de Facebook, donde los estafadores anuncian propiedades en zonas de alta demanda a precios aparentemente atractivos.

Así funcionan los “monta rentas” en CDMX

De acuerdo con especialistas y autoridades, el fraude suele seguir un patrón muy claro:

Los delincuentes publican anuncios con fotos reales de departamentos o casas. Ofrecen precios más bajos que el promedio para atraer interesados. Cuando una persona contacta al supuesto arrendador, este da detalles convincentes del inmueble. Después solicita un anticipo o depósito para “apartar” la propiedad.

En algunos casos, incluso envían identificaciones oficiales o contratos falsos para generar confianza.

Una vez que la víctima realiza la transferencia bancaria, el estafador elimina el anuncio, bloquea el contacto y desaparece con el dinero.

Cómo evitar caer en este fraude

El Consejo Ciudadano de la CDMX ha compartido varias recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de estafa inmobiliaria.

Entre las principales medidas están:

No realizar depósitos sin haber visitado el inmueble.

Verificar que la persona que renta sea el propietario o representante legal.

Desconfiar de precios demasiado bajos para la zona.

Revisar si las fotografías del anuncio aparecen en otros portales.

Además, las autoridades recomiendan hacer trámites a través de agencias inmobiliarias registradas, ya que suelen contar con procesos de verificación que reducen el riesgo de fraude.

En caso de sospechar de un fraude o haber sido víctima, las personas pueden solicitar apoyo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que ofrece asesoría gratuita las 24 horas a través del número 55 5533 5533.

Ante el aumento de este tipo de engaños, autoridades llaman a los ciudadanos a verificar siempre la información antes de realizar pagos cuando buscan casa o departamento en renta en la capital.