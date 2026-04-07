Registro canasta alimentaria para mujeres de 50 a 54: Fecha del último día del apoyo bienestar

El registro a la canasta alimentaria para mujeres de 50 a 54 en el Edomex concluye este viernes 10 de abril; asegúrate de realizar tu solicitud, ya que esta es la fecha del último día del apoyo bienestar.

Si vives en el Estado de México, el programa de Alimentación para el Bienestar sigue teniendo abierta la convocatoria para poder recibir despensas con productos básicos. Este apoyo busca complementar la despensa de quienes más lo necesitan, por lo que es fundamental que hagas el trámite antes de que cierre el proceso; por ello, revisa los detalles del registro a la canasta alimentaria para mujeres de 50 a 54 y conoce la fecha del último día del apoyo bienestar.

¿Cómo me registro a la canasta alimentaria del Bienestar?

Para registrarte a la canasta alimentaria del Bienestar y obtener el beneficio de este programa, debes seguir estos pasos en la plataforma:

Entra a sistemasbienestar.edomex.gob.mx. Busca y da clic en el botón de “Nuevo Ingreso”. Escribe tu CURP de 18 caracteres para que el sistema te valide. Da clic en “Verificar” y continúa llenando los campos con tu información personal. Sube tus documentos escaneados y guarda tu folio de registro.

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¿Cuándo termina el registro a la canasta alimentaria 2026?

El registro para obtener este apoyo termina oficialmente este viernes 10 de abril, último día para que el sistema reciba solicitudes de nuevo ingreso.

¿Cómo registrarse a alimentación para el Bienestar?

Para registrarse a alimentación para el Bienestar primero debes digitalizar (en formato PDF o imagen legible) los siguientes documentos:

Acta de Nacimiento original.

Identificación oficial vigente (INE con domicilio en el Edomex).

CURP (reciente, ya sea impresa o con datos biométricos).

Comprobante de domicilio o constancia de residencia.

Formato Único de Bienestar (se genera al momento de tu registro en línea).

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