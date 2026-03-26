Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 años: Arranca registro para la canasta alimentaria en Edomex

Tienen hasta el próximo viernes 10 de abril de 2026 para entregar su documentación, ya que es el último día que está abierto el registro para la canasta alimentaria en Edomex y se cierra el padrón del Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 años.

Si ya cumpliste 50 años, esta información va a caer de maravilla para que la despensa rinda mucho más. Sabemos que a veces el dinero no alcanza para todo en el mandado, por eso este programa entrega directamente los productos básicos que se necesitan en la cocina, para que no les falte nada en la mesa. Por ello te compartimos los detalles del apoyo Bienestar para Mujeres de entre 50 a 64 años, porque ya arrancó el registro para la canasta alimentaria en Edomex.

¿Cuáles son los requisitos para el Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 años?

Los requisitos del apoyo bienestar para mujeres de 50 a 64 años son:

Acta de Nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP impresa o biométrica

impresa o biométrica Comprobante de domicilio o constancia de residencia.

o constancia de residencia. Formato Único de Bienestar

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¿Cómo hacer el registro al Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 años en línea?

Para hacer el registro al apoyo bienestar para mujeres de 50 a 54 años en línea debes de seguir los siguientes pasos:

Entra a sistemasbienestar.edomex.gob.mx. Busca y da clic en el botón de “Nuevo Ingreso”. Ingresa tu CURP de 18 caracteres para que el sistema te valide. Da clic en “Verificar” y continúa llenando los campos con tu información personal. Sube tus documentos y guarda tu folio de registro. Recuerda descargar tu comprobante, ya que será indispensable para recoger tu apoyo más adelante.

¿Qué da el programa de Canasta Alimentaria en Edomex?

Al ser beneficiaria de este programa en el Edomex, puedes recibir:

Canasta alimentaria que te será entregada en una y hasta en 6 ocasiones.

Acceso a asesoría jurídica, psicológica, nutricional y de trabajo social.

Atención en gerontología, fisioterapia y medicina general.

¿Cuál es la fecha límite para el registro al Apoyo Bienestar Mujeres 50 a 64 años?

La fecha límite del registro al apoyo del bienestar para mujeres de entre 50 y 64 años es el 10 de abril de 2026.

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