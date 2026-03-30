Registro Canasta Alimentaria Edomex 2026: Mujeres que tienen prioridad en el apoyo bienestar

Las mexiquenses indígenas, afromexicanas, cuidadoras, víctimas de violencia o con enfermedades crónicas son las mujeres que tienen prioridad en el apoyo bienestar para recibir la despensa del registro de la canasta alimentaria en Edomex 2026.

Llenar el carrito del súper cada quincena es un reto y que recibir estos productos básicos ayuda muchísimo a que el dinero rinda para otras necesidades. Así que, para que no te quedes con la duda de a quiénes se les entrega primero el beneficio, checa quiénes son las mujeres que tienen prioridad en el apoyo dentro del registro de la canasta alimentaria en Edomex 2026 del programa de Alimentación para el Bienestar.

¿Cuándo es el registro de la Canasta Alimentaria en Edomex 2026?

El registro a la canasta alimentaria en Edomex 2026 comenzó el pasado 25 de marzo y la plataforma del programa permanecerá abierta hasta el viernes 10 de abril.

Si quieres hacer el registro pícale aquí.

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¿Cuándo entregan la Canasta Alimentaria 2026?

Los resultados para saber quiénes forman parte del programa Alimentación para el Bienestar se publicarán del 18 al 22 de mayo de 2026. Una vez que se den a conocer las beneficiarias, las autoridades del Estado de México informarán el calendario oficial de entrega de la canasta alimentaria.

Recuerda que solo mujeres de entre 50 y 64 años de edad puede participar en este apopyo.

¿Qué mujeres tiene preferencia en la Canasta Alimentaria 2026?

Las mujeres que tienen prioridad para recibir la canasta alimentaria del programa de alimentación para el bienestar en el Edomex son:

Mujeres indígenas que residan en municipios catalogados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.

Mujeres afromexicanas.

Mujeres que se reconozcan como parte de la población LGBTQI+

Mujeres residentes en localidades con Alta y Muy Alta Marginación.

Mujeres que padezcan enfermedades crónico-degenerativas.

Mujeres con alguna discapacidad permanente o aquellas que sean cuidadoras de personas con discapacidad.

Mujeres víctimas u ofendidas de un delito o que hayan sufrido cualquier tipo de violencia.

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