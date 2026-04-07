Padre trata de abandonar a su hijo en calles de la alcaldía Tlalpan: ¿Qué fue lo que pasó? | VIDEO

Mx - Padre trata de abandonar a su hijo en plena calle en la alcaldía Tlalpan

Un video que circula en redes sociales encendió la alerta en la Ciudad de México, luego de que se difundieran imágenes en las que un padre trata de abandonar a su hijo en Tlalpan. El caso generó indignación y movilizó a autoridades capitalinas para esclarecer lo ocurrido.

La situación es relevante porque involucra a un menor de edad y podría derivar en responsabilidades legales, por lo que ya es investigada por las autoridades correspondientes.

¿Dónde pasó el incidente del menor en Tlalpan?

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en la calle Huehuetan, en la colonia Cuchilla de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.

En el video que se hizo viral, se observa a un niño descender de un vehículo mientras este avanza algunos metros, lo que fue interpretado por usuarios como un posible intento de abandono. El menor corre para subir al automóvil, sin embargo, éste sigue avanzando.

Aunque las cámaras logran capturar la ruta de ambos, solo se ve que el menor corre para alcanzarlo. Pocos minutos más tarde, por lo mencionado por las autoridades, el menor regresó al automóvil y encontraron al responsable.

¿Qué dijeron las autoridades ante el hecho?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras desplegar un operativo en la zona, lograron ubicar el vehículo, al conductor y al menor de cinco años.

Según la versión del adulto, todo se trataba de un juego con su hijo, ya que el menor bajaba del automóvil y luego corría para alcanzarlo y volver a subir.

A pesar de esta explicación, los oficiales recabaron los datos del hombre y del menor, y dieron parte al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine si hubo alguna conducta indebida.

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¿Qué otros indicios se tienen sobre el padre del menor?

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el padre del menor más allá de su declaración inicial. Sin embargo, el caso ya está en manos del Ministerio Público, que será el encargado de analizar los hechos y determinar si se configura un posible caso de abandono o una situación de riesgo para el menor.

Uno de los elementos clave en este caso fue la difusión del video en redes sociales, que detonó una reacción inmediata tanto de usuarios como de autoridades.

Aunque en un inicio se interpretó como un abandono, la versión del padre cambió la narrativa. Aun así, el material sigue siendo pieza fundamental para que las autoridades determinen qué ocurrió realmente.