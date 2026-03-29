Conductores recibirán multa de hasta 4,000 pesos por usar manos libres en abril

¿Usas manos libres? Podrías pagar multa de hasta 4,000 pesos en CDMX. Getty Images

A partir de abril de 2026, conductores en la Ciudad de México podrían enfrentar multas de más de 4,000 pesos por el uso indebido de dispositivos móviles, incluso bajo el esquema de “manos libres”, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.

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Aunque el uso de sistemas manos libres está permitido, autoridades capitalinas han reiterado que existen reglas estrictas que, de no cumplirse, derivan en sanciones económicas importantes.

¿Cuándo te pueden multar aunque uses manos libres?

El Reglamento de Tránsito establece que está prohibido sujetar, manipular o interactuar con dispositivos electrónicos mientras el vehículo está en movimiento, incluyendo celulares y tabletas.

Esto significa que acciones como:

Sostener el teléfono aunque esté en altavoz

Marcar o buscar contactos

Escribir mensajes o revisar redes sociales

Ajustar aplicaciones como GPS mientras conduces

pueden ser sancionadas, incluso si utilizas manos libres.

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La multa puede alcanzar hasta 4,105 pesos, equivalente a 35 Unidades de Medida y Actualización (UMA), una de las sanciones más altas dentro del reglamento vigente.

Lo que sí está permitido

Las autoridades señalan que sí puedes usar manos libres siempre que:

El sistema esté integrado al vehículo o sea completamente inalámbrico

No requiera manipulación manual durante la conducción

Mantengas ambas manos en el volante

Cualquier interacción con el dispositivo debe hacerse con el vehículo completamente detenido.

Objetivo: reducir accidentes viales

El Gobierno de la Ciudad de México ha reforzado estas medidas como parte de una estrategia de seguridad vial, ya que el uso del celular es una de las principales causas de accidentes de tránsito.

Además de la multa económica, los conductores pueden perder puntos en su licencia, lo que podría derivar en sanciones adicionales.

Especialistas recomiendan programar rutas, contestar mensajes o realizar llamadas antes de iniciar el trayecto o detenerse en un lugar seguro.