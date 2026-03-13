Caso Luis Arturo: Entró al Metro en Tláhuac y desapareció; Esto es lo que se sabe del caso

La desaparición de Luis Arturo Hernández Muñoz, un estudiante de 16 años, ha generado preocupación en la Ciudad de México luego de que fuera visto por última vez al ingresar a la estación Tláhuac del Metro, en la alcaldía del mismo nombre. Desde entonces, su familia y autoridades mantienen una búsqueda activa para localizarlo y esclarecer qué ocurrió después de que entró al sistema de transporte.

El caso ha llamado la atención porque no hay evidencia clara de lo que pasó después de su ingreso al Metro, lo que ha dejado múltiples preguntas abiertas en la investigación.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Luis Arturo en el Metro?

De acuerdo con los reportes oficiales y la ficha de búsqueda, Luis Arturo fue visto por última vez el 5 de marzo de 2026. Ese día había salido de su casa para acudir a un gimnasio cercano en la alcaldía Tláhuac. Las cámaras del lugar registraron que salió del gimnasio entre las 14:30 y 14:40 horas, pero no regresó a su casa.

Posteriormente, imágenes de videovigilancia lo captaron ingresando a la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro, uno de los puntos más transitados de la zona. Desde ese momento se perdió su rastro.

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¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

Uno de los elementos que más ha complicado la investigación del caso Luis Arturo, es que las cámaras internas del Metro en esa zona no habrían estado funcionando. Esto de acuerdo con la información que recibieron los familiares del joven cuando solicitaron revisar los videos.

Lo que significa que las autoridades no han podido reconstruir con precisión su recorrido dentro del sistema de transporte, lo que dificulta saber si abordó un tren, salió por otra estación o simplemente permaneció dentro de las instalaciones.

La falta de imágenes claras es uno de los factores que ha generado inquietud entre familiares y usuarios del Metro.

Sin embargo, con el paso de los días, las autoridades han abierto varias líneas de investigación para tratar de entender lo ocurrido. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que Luis Arturo estuviera enfrentando problemas con otros jóvenes, ya que su familia reveló que había comentado previamente que era molestado por compañeros.

Además, durante la investigación fue localizado su teléfono celular, el cual podría contener mensajes o información relevante para reconstruir lo que ocurrió antes de su desaparición. Las autoridades analizan el dispositivo como parte de las pistas que podrían ayudar a localizarlo.

Luis Arturo, caso de desaparición del metro Ampliar

¿Quién es Luis Arturo Hernández Muñoz?

Luis Arturo es un estudiante de bachillerato de 16 años, descrito como un joven de complexión media, cabello negro lacio y piel morena clara. El día de su desaparición vestía:

Sudadera rosa

Pants negro con franjas blancas

Tenis blancos

Su familia continúa solicitando apoyo para difundir su caso y lograr que sea localizado. Autoridades capitalinas y familiares continúan con la investigación y difusión de su ficha de búsqueda.