Placas para no verificar en CDMX: ¿Qué autos aplican y cómo solicitarlas?
También existen otros casos especiales como motocicletas o autos clásicos
Si tienes un auto en la Ciudad de México, hay buenas noticias: algunos vehículos pueden evitar la verificación vehicular y circular todos los días gracias al holograma “Exento”. Este beneficio está respaldado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y forma parte del programa ambiental vigente en 2026.
Pero ojo: no todos los autos aplican.
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¿Qué autos pueden no verificar en CDMX?
De acuerdo con el programa oficial, los principales vehículos que pueden obtener este beneficio son:
- Autos eléctricos (cero emisiones)
- Autos híbridos (categoría I y II)
- Vehículos con tecnología limpia incluidos en el listado oficial de Sedema
Estos autos pueden obtener el holograma “Exento”, lo que les permite no verificar y circular sin restricciones del Hoy No Circula
Además, los autos nuevos pueden acceder al holograma “00”, que los exenta temporalmente del trámite.
También existen otros casos especiales como motocicletas o autos clásicos, aunque con condiciones específicas.
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¿Cómo solicitar placas o holograma exento?
Para obtener este beneficio en CDMX debes:
- Verificar que tu auto esté en el listado oficial de vehículos elegibles
- Acudir a un verificentro autorizado
- Presentar documentación: tarjeta de circulación, identificación y comprobantes
- Solicitar el holograma “Exento” o “00” según corresponda
En el caso de autos eléctricos e híbridos, el trámite puede incluir una revisión técnica para comprobar emisiones.
Cambios importantes en 2026
Este año hubo ajustes clave. Por ejemplo, el holograma “Exento” ahora tiene una vigencia de hasta seis años, y algunos híbridos deben cumplir nuevos criterios para conservar el beneficio.
En resumen, si tu auto es eléctrico o híbrido, podrías ahorrar tiempo, dinero y evitar restricciones. Pero lo más importante: verificar siempre en fuentes oficiales si tu modelo aplica.