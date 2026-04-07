IMSS Bienestar niega desabasto en Hospital Xoco; asegura operación normal y atención garantizada

El IMSS Bienestar negó este martes desabasto y fallas en el Hospital Xoco y agregó que el nosocomio se mantiene en operación continua las 24 horas, los 7 días de la semana.

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¿Qué dijo IMSS Bienestar sobre las protestas?

Tras la manifestación de un grupo de trabajadores en el Hospital General Xoco, la dependencia aseguró que la unidad médica opera con normalidad, sin interrupciones y mantiene servicio continuo las 24 horas.

También negó que exista represión contra trabajadores y señaló que las inconformidades corresponden a temas laborales que se atienden mediante diálogo institucional.

🔴Personal de salud del Hospital de Xoco se manifiesta por falta de medicamentos, material y equipo.



Denuncian que trabajan con áreas contaminadas por obras, con polvo en urgencias y quirófanos, lo que pone en riesgo a pacientes.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW… pic.twitter.com/ZwTuBo3lxt — W Radio México (@WRADIOMexico) April 7, 2026

NACIONAL | Personal del #HospitalXoco se manifestó este martes para denunciar falta de insumos y condiciones que, aseguran, afectan la atención a pacientes, incluso con riesgos por obras dentro del hospital.https://t.co/LKzgSQAqlB — W Radio México (@WRADIOMexico) April 7, 2026

¿Existe desabasto de insumos en el hospital?

El IMSS Bienestar anotó que mantiene mesas de trabajo con el personal para dar seguimiento a sus demandas, y reiteró su compromiso con la atención médica gratuita, digna y de calidad.

Respecto a denuncias de desabasto, IMSS Bienestar rechazó los señalamientos y sostuvo que el hospital cuenta con un 95% de insumos médicos, nivel que calificó como suficiente para garantizar atención oportuna y segura.

¿Cómo opera actualmente el Hospital Xoco?

La institución afirmó que la atención a pacientes no se interrumpió, ya que hay actividad quirúrgica constante de entre 15 y 17 cirugías diarias, además de cerca de 285 procedimientos instrumentados en febrero y marzo.

A través de un comunicado indicó que desde marzo se lleva a cabo la remodelación integral del área de urgencias, donde se construye la primera Sala de Urgencias Inteligente del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del hospital.

🚫 No te dejes engañar



❌💊 ​Es FALSO que el Hospital General Xoco no cuente con medicamentos o condiciones seguras para la atención médica pic.twitter.com/d5fd0YVVND — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) April 7, 2026

Entre las mejoras destacan un sistema de triage automatizado, camas electrónicas, un tomógrafo móvil y un quirófano con tecnología para transmisión en tiempo real de intervenciones quirúrgicas.

La dependencia subrayó que las obras se instrumentan en áreas delimitadas y bajo estrictos protocolos sanitarios, por lo que no representan riesgo para pacientes ni personal médico.

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