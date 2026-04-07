Mx - Pensión por viudez: SCJN resuelve que no se suspenderá aunque trabajes o cotices en el ISSSTE FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la pensión por viudez y el trabajo remunerado pueden coexistir, invalidando un artículo del Reglamento de Pensiones del ISSSTE que suspendía el beneficio a quienes continuaban trabajando y cotizando. La decisión se da tras el amparo en revisión 495/2022 y la declaratoria general de inconstitucionalidad 15/2025, que señala la obligación del Ejecutivo de garantizar la seguridad social de los derechohabientes.

Con esta resolución, la Corte deja claro que la pensión por viudez y los ingresos laborales no se excluyen entre sí, pues provienen de orígenes distintos y cumplen funciones diferentes. Mientras la pensión protege a los familiares tras la muerte de un trabajador, el salario y las cotizaciones forman parte de la relación laboral y sus derechos asociados.

Qué cambia para los derechohabientes

La pensión por viudez ya no se suspenderá aunque el beneficiario trabaje o siga cotizando en el ISSSTE.

Cada beneficio mantiene su propósito y financiamiento independiente, respetando el derecho constitucional a la seguridad social.

La decisión de la SCJN será publicada en el Diario Oficial de la Federación y difundida en el Semanario Judicial de la Federación, asegurando su aplicación general.

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Contexto legal de la decisión

El artículo 12, fracción II, inciso c del Reglamento de Pensiones del ISSSTE fue declarado inconstitucional por violar el Artículo 123 de la Constitución, que protege el derecho a la seguridad social. Según el ministro Irving Espinosa Betanzo, suspender la pensión por estar trabajando contraviene la finalidad de ambos derechos, que no son contradictorios ni excluyentes.

Esta medida beneficia a miles de personas que dependen de la pensión por viudez y desean mantener su actividad laboral, fortaleciendo la protección social y clarificando un punto clave en la legislación de pensiones.

Implicaciones y próximos pasos

Con la sentencia publicada oficialmente, los beneficiarios del ISSSTE podrán cobrar su pensión por viudez sin importar si continúan trabajando, garantizando un doble soporte económico. Además, establece un precedente para futuras revisiones normativas relacionadas con pensiones, seguridad social y derechos laborales.