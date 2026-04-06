Información sobre desapariciones se dará al Alto Comisionado de DH de ONU: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum aclaró que serán las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, las que informen sobre el documento emitido por el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) sobre desaparición forzada en el país.

Serán las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, las que informen sobre el documento emitido por el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) sobre desaparición forzada en el país, fue lo que indicó la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que su administración sigue trabajando al respecto y obteniendo resultados positivos.

Después que el informe señalara que dicho delito persiste en México y que existen 130 mil desaparecidos, la Primera Mandataria lamentó que la instancia, no consideró los recientes esfuerzos del gobierno, por lo que anunció que mantendrá comunicación con el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.

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Postura del gobierno ante el informe

“Rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos, como lo hemos venido informando y como la Secretaría de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas. Este comité va a enviar al alto comisionado de Naciones Unidas su informe. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el responsable del alto comisionado en México de derechos humanos, y vamos a establecer una relación estrecha con el alto comisionado de derechos humanos para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe que se presentó por parte de este comité”.

Insistió que el Comité solo está vinculado a la ONU, y recordó que consideró los años fuera de la llamada Cuarta Transformación y la situación de Veracruz, Jalisco, Nayarit y Coahuila, ante ellos insistió, hubo rechazo.

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Argumentos sobre el análisis del comité

“El análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tienen las que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles, pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la Comisión de Búsqueda y ahora cómo se está conformando más, en fin, varios temas No fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”.

Enfatizó que el informe carece de rigor metodológico e insistió que su gobierno mantiene una postura firme contra la desaparición forzada y que dijo no es una herramienta que se tenga desde el Estado y que de acuerdo a la Jefa del Ejecutivo Federal tanto los estatutos de la propia comisión como los de Naciones Unidas definen este delito.

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