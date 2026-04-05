“Infundado e injerencista”: Clara Brugada rechaza informe de la ONU sobre desapariciones en México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno Federal tras el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada que solicitó al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

A través de un comunicado, el gobierno de la capital lamentó una supuesta colusión entre el crimen organizado y el gobierno de México, ya que señaló son infundadas y sirven a intereses injerencistas; así como la utilización política de este informe para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y derecho internacional.

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¿Cuál fue la postura del gobierno capitalino?

También rechazó el uso político que dijo, se da del dolor de las familias de las personas desaparecidas para atacar al gobierno de México, ante ello, Brugada Molina expresó la solidaridad de su administración con las familias de las personas desaparecidas en México y en la Ciudad de México.

“Su dolor nos convoca y nos obliga. Es una herida abierta y un dolor compartido que nos atraviesa como sociedad”, dijo.

En ese tenor expresó el compromiso de su gobierno de caminar, junto a las víctimas, de escuchar a las familias y de construir de la mano con la sociedad civil, una política pública, cada vez más integral, más humana y más eficaz.

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¿Qué acciones destaca el gobierno en la materia?

Sobre el informe cómo hiciera la Secretaría de Relaciones Exteriores y la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 2017, extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México, sin reconocer la que calificó como “enorme transformación” de la política de seguridad y atención a personas desaparecidas desde 2019 y es que dijo, es “muy grave que en un informe de tal relevancia no se incluya la evidencia aportada por el gobierno de México.

Al enfatizar que en la actualidad, el gobierno federal no reprime ni desaparece, decidió publicar un resumen de las acciones en la materia por parte del gobierno federal desde Andrés Manuel López Obrador, como la creación de las Comisiones de Búsqueda, ademas dijo, se construyó el Centro Nacional de Identificación Humana; se incremento de forma muy significativa el presupuesto destinado a la búsqueda de personas no localizadas; se transparento por primera vez la información sobre personas no localizadas si se pusieron en marcha protocolos homologados de Búsqueda.

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El gobierno de Sheinbaum Pardo ha impulsado distintas acciones históricas, innovadoras e integrales, entradas en la búsqueda efectiva, con el mayor compromiso y sensibilidad en la atención de las víctimas.

Seguido entre ellas se destaca la reforma, la Ley General en Materia, de Desapareció Forzada, para crear la base nacional de carpetas de investigación de personas no localizadas, la plataforma única de identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, entre otras.

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Por último, destacó que en la capital, se creó el centro de atención integral para que las familias sean acompañadas de forma inmediata desde un mismo lugar por la fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda.

Asimismo, el Centro de Resguardo Temporal para Personas Fallecidas, no Identificadas y no Reclamadas, garantizando que ante una identificación se haga una entrega inmediata a los familiares.

Además, duplicamos el presupuesto destinado a la búsqueda de personas, entre otras acciones.