Desaparición forzada: CDHCM respalda informe de la ONU y pide diálogo

La CDHCM coincidió con el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en mejorar la política de desaparición que ha desembocado en impunidad

Luego de que la CNDH, desconociera la validez de informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y su llamado a que los casos de desaparición forzada en México lleguen a la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también se pronunció en un comunicado, pero de manera contraria incluso al Gobierno Federal, señalando que la decisión del Comité de la ONU “abre la oportunidad para fortalecer la política integral contra desapariciones”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González Saravia detalló que aunque el informe todavía está en proceso en la Comisión de la ONU, es complejo, pero resultado del debate con el gobierno y organizaciones, se presentará ante la secretaría general de la ONU y se valora pasarlo a la Asamblea y refirió que “el Estado mexicano podrá presentar sus argumentaciones”.

TE PUEDE INTERESAR: México rechaza señalamientos de la ONU por desapariciones forzadas

#Boletín



La #CDHCM reafirma su compromiso de impulsar y aportar al fortalecimiento de capacidades institucionales con el horizonte del regreso digno y con justicia de todas las personas desaparecidas.https://t.co/ZqfU168C1z pic.twitter.com/oagoZqhzx3 — Comisión de DH de la Ciudad de México (@CDHCMX) April 4, 2026

Debate internacional y política pública

La Comisión a su cargo, detalló, rescató la referencia a la desaparición forzad en el país que incorpora desaparición forzada y cometida por particulares y reconoció que el “Comité recupera la conversación sobre la intervención de muchos servidores públicos que por acción directa o apoyo podrían estar participando en alguna desaparición, situación que es muy común realmente en el caso de las desapariciones en México”.

Desapariciones en México: No es política, es colusión



La #Desaparición en México no es una política del gobierno mexicano, “pero sí la desaparición subsiste por redes de protección que es lo que permite que estas dinámicas no se puedan contener. Redes de protección en muchos… pic.twitter.com/thrauTqI6d — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 6, 2026

Resaltó la importancia de “recuperar una discusión integral y articula nuevos recursos, la definición de una política de Estado integral que no deje afuera cabos sueltos, aquellos que perpetúan impunidad y también la desaparición como práctica constante”

TE PUEDE INTERESAR: Comité de la ONU llama a México a la revisión del tema de desaparición forzada

Impunidad y crisis forense

No obstante, dijo “preocupa por un lado la crisis forense como una enorme preocupación, hay que llegar a un dialogo mucho más sostenido con víctimas y organizaciones. El hecho de que en caso de desaparición hay cierta distancia entre acuerdos de política y su implementación”

Y señaló que “los obstáculos de implementación tienen que ver mucho con los servidores públicos para hacerlos operativos”, ya que reconoció es desde éstos que “se gestan las situaciones de impunidad”:

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de la 4T es peor que los anteriores, negando desapariciones, la ONU no busca pelea, solo garantías

“El problema no es una decisión deliberada de gobierno, la desaparición subsiste por redes de protección que permiten que las dinámicas no se puedan contener, desde la sociedad, la colusión de actores y permiten el control de territorios y dinámicas delincuenciales hasta subir a niveles medios tocando incluso en casos como el de Hernán Bermúdez”.

Lo que preocupa, dijo “es cómo fortalecemos los temas de búsqueda, con nuevas herramientas y condiciones, justicia e inhibición de la participación de servidores públicos en la desaparición. El informe recoloca un diálogo de muchos actores para volver a replantear alternativas de implementación y trabajar sobre los procesos que llevan a la impunidad”.