Búsqueda de desaparecidos, Sheinbaum defiende estrategia ante críticas de colectivos

Ante la demanda de atención de colectivos de búsqueda, la mandataria mexicana defiende la estrategia de Búsqueda de personas desaparecidas. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum fue enfática al responder a los señalamientos sobre una supuesta falta de trabajo en campo en la búsqueda de personas desaparecidas.

“Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo”, afirmó.

Explicó que las labores se desarrollan de manera coordinada entre instancias federales y estatales, además de apoyarse en herramientas de análisis de información para fortalecer la localización de personas.

“Porque si encontramos que una persona reportada como desaparecida realizó algún trámite años después, eso nos permite contactar a la familia y avanzar en su localización”, detalló.

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Sheinbaum subrayó que el uso de bases de datos no sustituye las acciones en territorio, sino que permite orientar de mejor manera los esfuerzos de búsqueda, y rechazó que exista una depuración arbitraria del registro nacional.

“Hasta no tener prueba de vida o, lamentablemente, de no vida, nunca se retira a una persona del registro”, aseguró.

Asimismo, respondió a las preocupaciones sobre posibles errores por homonimias, al señalar que los procesos de verificación incluyen más que nombres.

Indicó que también se revisan elementos como huellas dactilares y características físicas para confirmar identidades, con el fin de evitar confusiones en los registros oficiales.

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Cuestionamientos de colectivos y fallas en fiscalías

En otro punto, la presidenta reconoció deficiencias en fiscalías estatales que pueden retrasar las investigaciones, particularmente cuando las denuncias no se integran de inmediato como carpetas formales.

Es mejor que se abra la carpeta desde el inicio, porque eso garantiza la búsqueda”. — Sostuvo.

Las declaraciones se dan tras la inconformidad de colectivos de familiares, quienes han cuestionado la metodología del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y han exigido mayor transparencia en la depuración y actualización de datos.

Organizaciones de madres buscadoras también han solicitado diálogo directo con el gobierno federal, al advertir que la falta de claridad en los registros podría afectar la dimensión real de la crisis.

Por su parte, el gobierno federal sostiene que el informe busca transparentar el estado de los registros y reafirma que la prioridad es mantener la búsqueda en campo de todas las personas desaparecidas, así como avanzar en la atención de las causas de este delito.

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