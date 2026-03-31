Declaración Anual 2026 para Personas Físicas: ¿Quiénes están obligados a cumplir con el SAT?

Recuerda que tienes todo el mes de abril para ponerte al corriente, así que no dejes para el último día el envío de tu Declaración Anual 2026 para Personas Físicas y confirma de una vez quiénes están obligados a cumplir con el SAT para evitar multas innecesarias.

Si ya sientes que el SAT te pisa los talones ahora que arranca abril, mejor quítate de dudas y revisa si de verdad te toca hacer trámites o si puedes pasar de largo este año. El tema de los impuestos siempre da dolor de cabeza y nadie quiere terminar con una multa por un descuido, así que lo más inteligente es confirmar tus obligaciones antes de que se te junte el mandado. Para que no te agarren las carreras con el calendario fiscal, checa bien quiénes están obligados a cumplir con el SAT y deben presentar la Declaración Anual 2026 para Personas Físicas.

¿Cuándo se presenta la declaración anual de personas físicas 2026?

La declaración anual de personas físicas en 2026 se presenta a partir del 1 de abril de 2026 y concluye el último día del mes.

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¿Quién está obligado a declarar en el 2026?

Sí declaras en 2026 en los siguientes casos:

Si recibiste salarios de un solo patrón pero dejaste de trabajar para él antes de que terminara el año el 31 de diciembre

Si además de tu sueldo habitual obtuviste otros ingresos por conceptos diferentes

Si trabajaste para dos o más patrones de forma simultánea durante el año

Si tus salarios vinieron del extranjero o de personas que no están obligadas a retenerte impuestos

Si recibiste pagos adicionales por conceptos de indemnización, liquidación o jubilación

Si el total de tus ingresos por salarios en todo el año superó los 400 mil pesos

Si trabajas por tu cuenta y emites recibos de honorarios por servicios profesionales

Si realizas actividades empresariales, incluyendo ventas por plataformas tecnológicas, operaciones en región fronteriza o si tributas en el RIF con coeficiente de utilidad

con coeficiente de utilidad Si cobras rentas por el uso de algún departamento, casa o local comercial de tu propiedad

Si obtuviste ganancias por el pago de intereses o por la entrega de dividendos

Si vendiste algún bien de tu propiedad durante el ejercicio fiscal

Si perteneces al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y debes cumplir con este trámite por ley o por no estar relevado de la obligación este 2026

¿Cómo se hace la declaración de impuestos 2026?

Para realizar tu Declaración anual 2026 de persona física, es indispensable que tengas a la mano tu RFC con homoclave y tu Contraseña o e.firma vigente. Y si esperas saldo a favor, asegúrate de tener el número de tu CLABE interbancaria de 18 dígitos a tu nombre.

¿Cuándo es la devolución de impuestos en 2026?

De acuerdo con el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el SAT tiene un plazo de hasta 40 días hábiles para resolver tu solicitud de devolución. Sin embargo, se espera que este año tome menos tiempo.

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