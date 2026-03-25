Devoluciones SAT 2026: ¿40 o 5 días? Plazo para cobrar tu saldo a favor de la declaración anual

A pocos días de iniciar abril, los contribuyentes deben conocer las los detalles de las devoluciones del SAT en 2026 para entender si tardan 40 o 5 días como plazo para cobrar tu saldo a favor de la declaración anual.

Estamos a solo seis días de que arranque abril y, con él, la temporada para que nos pongamos al corriente con el fisco. Seguramente ya estás revisando tus facturas y haciendo cuentas, porque recibir un dinerito extra nunca cae mal, sobre todo si hiciste bien tus deducciones el año pasado. Para que no te coman las ansias esperando el depósito, vale la pena que conozcas las reglas de las devoluciones del SAT este 2026 y sepas si realmente son 40 o 5 días el plazo para cobrar tu saldo a favor de la declaración anual.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver mi saldo a favor?

Aunque el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación estipula que el SAT tiene un plazo de hasta 40 días hábiles para resolver tu solicitud, la realidad para este 2026 es más alentadora.

La autoridad fiscal ha señalado que el tiempo promedio de respuesta para las devoluciones SAT 2026 será de aproximadamente 5 días hábiles, siempre y cuando optes por la devolución automática.

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¿Cómo checar el estatus de mis devoluciones SAT?

Para checar el estatus de tus devoluciones del SAT en 2026, sigue estos pasos:

Entra al portal oficial del SAT y dirígete a la sección de “Devoluciones y Compensaciones”. Ten a la mano tu RFC, Contraseña o tu e.firma vigente. Ingresa a tu Buzón Tributario. Selecciona el Tipo de Solicitud (Devolución automática) y el Ejercicio 2025 Da clic en “Buscar” y el sistema te dirá si está “En proceso de pago”, “Pagada” o si fue “Rechazada”.

¿Cómo saber si el SAT ya depositó mi saldo a favor?

La forma más directa es monitorear el estado de tu trámite en el portal, como te explicamos arriba. Sin embargo, toma en cuenta que una vez que el estatus cambia a “Pagada”, el depósito puede tardar de 24 a 48 horas hábiles en reflejarse en tu cuenta bancaria.

¿Cuándo se presenta la declaración anual del SAT?

El periodo para que las personas físicas cumplan con esta obligación arranca el miércoles 1 de abril y la fecha límite es el jueves 30 de abril de 2026.

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