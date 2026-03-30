Declaración Anual del SAT: Lista de trabajadores que NO declaran sueldos y salarios en 2026
¿Te toca o no te toca? Checa la lista de trabajadores que NO están obligados a declarar sueldos y salarios en 2026 ante el SAT y descubre si estás en el grupo de personas físicas que se libran
No todo el mundo tiene que pelearse con las facturas y el visor de nómina este año; de hecho, hay un grupo grande de contribuyentes que legalmente puede pasar de largo sin que Hacienda les mande un requerimiento. Y para que no pierdas el tiempo en trámites que no te tocan, revisa bien esta lista de trabajadores que NO declaran sueldos y salarios en 2026 y confirma si eres de las personas físicas que no están obligadas a presentar la Declaración Anual del SAT.
¿Cuándo un empleado no está obligado a presentar declaración anual?
Un empleado no está obligado a presentar su declaración anual si:
- Recibiste salarios de un solo patrón y tus ingresos totales del año no pasaron de 400 mil pesos.
- Tus ingresos por salarios e intereses bancarios juntos no superaron los 400 mil pesos, siempre que los intereses reales sean menores a 100 mil pesos.
- Tuviste un solo patrón que te entregó todos tus recibos de nómina y el resultado de tu impuesto es de cero pesos, incluso si recibiste hasta 20 mil pesos por intereses bancarios.
- Tributas en el Régimen Simplificado de Confianza, de acuerdo con las facilidades vigentes para este ejercicio 2026.
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¿Cómo saber si estoy obligado a presentar una declaración anual?
Para saber si estás obligado a presentar la declaración anual 2026 debes de revisar si cumples con alguno de estos puntos:
- Dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre ya que si renunciaste o te despidieron antes de terminar el año el patrón no hace el ajuste por ti
- Tuviste dos o más patrones sin importar si fue de forma simultánea o en meses diferentes del mismo año
- Recibiste ingresos extra además de tu sueldo habitual como pagos por honorarios, rentas o actividades empresariales
- Tus sueldos vinieron del extranjero o de empresas que no están obligadas a retenerte impuestos en México
- Recibiste pagos por indemnizaciones como liquidaciones, primas de jubilación o pensiones
- Superaste el límite de los $400,000 pesos en ingresos brutos anuales aunque solo hayas tenido un patrón
- Ganaste dinero por inversiones como intereses altos, dividendos o por la venta de alguna propiedad
- Perteneces al Régimen Simplificado de Confianza y no cumples con las reglas de relevo para este 2026
¿Cuánto debo ganar al mes para declarar impuestos?
Para estar obligado a declarar únicamente por el monto de tus ingresos debes haber percibido más de $400,000 pesos anuales. O sea que, mensualmente equivale a un sueldo bruto de aproximadamente poco más de $30 mil pesos.
Y toma en cuenta que si ganas menos de eso pero tuviste dos patrones aunque sea por un solo mes, la regla de los $400,000 pesos se anula y tienes que declarar forzosamente por ley.
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