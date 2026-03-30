Declaración Anual del SAT: Lista de trabajadores que NO declaran sueldos y salarios en 2026

Si ganaste menos de 400 mil pesos con un solo patrón, tus intereses bancarios fueron bajos o tributas en el RESICO, revisa la lista de trabajadores que NO declaran sueldos y salarios en 2026; podrías ser parte de las Personas Físicas que no están obligadas a presentar la Declaración Anual del SAT.

No todo el mundo tiene que pelearse con las facturas y el visor de nómina este año; de hecho, hay un grupo grande de contribuyentes que legalmente puede pasar de largo sin que Hacienda les mande un requerimiento. Y para que no pierdas el tiempo en trámites que no te tocan, revisa bien esta lista de trabajadores que NO declaran sueldos y salarios en 2026 y confirma si eres de las personas físicas que no están obligadas a presentar la Declaración Anual del SAT.

¿Cuándo un empleado no está obligado a presentar declaración anual?

Un empleado no está obligado a presentar su declaración anual si:

Recibiste salarios de un solo patrón y tus ingresos totales del año no pasaron de 400 mil pesos.

Tus ingresos por salarios e intereses bancarios juntos no superaron los 400 mil pesos, siempre que los intereses reales sean menores a 100 mil pesos.

Tuviste un solo patrón que te entregó todos tus recibos de nómina y el resultado de tu impuesto es de cero pesos, incluso si recibiste hasta 20 mil pesos por intereses bancarios.

Tributas en el Régimen Simplificado de Confianza, de acuerdo con las facilidades vigentes para este ejercicio 2026.

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¿Cómo saber si estoy obligado a presentar una declaración anual?

Para saber si estás obligado a presentar la declaración anual 2026 debes de revisar si cumples con alguno de estos puntos:

Dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre ya que si renunciaste o te despidieron antes de terminar el año el patrón no hace el ajuste por ti

Tuviste dos o más patrones sin importar si fue de forma simultánea o en meses diferentes del mismo año

Recibiste ingresos extra además de tu sueldo habitual como pagos por honorarios, rentas o actividades empresariales

Tus sueldos vinieron del extranjero o de empresas que no están obligadas a retenerte impuestos en México

Recibiste pagos por indemnizaciones como liquidaciones, primas de jubilación o pensiones

Superaste el límite de los $400,000 pesos en ingresos brutos anuales aunque solo hayas tenido un patrón

Ganaste dinero por inversiones como intereses altos, dividendos o por la venta de alguna propiedad

Perteneces al Régimen Simplificado de Confianza y no cumples con las reglas de relevo para este 2026

¿Cuánto debo ganar al mes para declarar impuestos?

Para estar obligado a declarar únicamente por el monto de tus ingresos debes haber percibido más de $400,000 pesos anuales. O sea que, mensualmente equivale a un sueldo bruto de aproximadamente poco más de $30 mil pesos.

Y toma en cuenta que si ganas menos de eso pero tuviste dos patrones aunque sea por un solo mes, la regla de los $400,000 pesos se anula y tienes que declarar forzosamente por ley.

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