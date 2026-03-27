Multa por no presentar Declaración Anual 2026: ¿De cuánto es la sanción para Personas Físicas?

Evita la multa por no presentar tu Declaración Anual 2026 ahora que el plazo inicia en abril, ya que la sanción para personas Físicas pueden ir desde los $2,050 hasta superar los $41,000 pesos.

Aunque todavía estamos a unos días de que arranque el periodo oficial, el SAT ya tiene lista la lupa para revisar que todos cumplamos a tiempo este 2026. Sabemos que sentarse a revisar el portal no es el plan favorito de nadie, pero hacerlo con calma te puede ahorrar un buen dolor de cabeza (y de cartera) más adelante. Para que te vayas preparando y no te lleves una sorpresa desagradable, checa de cuánto es la sanción para personas físicas y evita la multa por no presentar Declaración Anual 2026 ahora que el plazo inicia en abril.

¿Cuál es la multa por no presentar una declaración anual?

Si el SAT te descubre y te requiere, los montos varían según la gravedad de la omisión.

Por cada obligación no presentada, la multa va desde los $2,050 hasta los $25,360 pesos .

hasta los . Si no la haces a través de los medios digitales oficiales o lo haces con errores, la sanción oscila entre $20,000 y $41,000 pesos.

Si estás obligado a presentarla por internet y lo haces fuera de tiempo o no cumples con los requerimientos, la penalización mínima parte de los $20,410 pesos.

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¿Qué pasa si no presento mi declaración anual de persona física?

Otra de las sanciones por no presentar tu declaración anual como persona física son:

El SAT puede cancelarte de forma temporal o definitiva el Certificado de Sello Digital (CSD) . Sin esto, no puedes emitir facturas y, por ende, no puedes cobrar.

puede cancelarte de forma temporal o definitiva el . Sin esto, no puedes emitir facturas y, por ende, no puedes cobrar. Tu opinión de cumplimiento aparecerá en “negativo” , lo que te impedirá trabajar con gobierno o aplicar a muchos contratos privados.

, lo que te impedirá trabajar con gobierno o aplicar a muchos contratos privados. El SAT reporta los adeudos fiscales firmes a las sociedades de información crediticia, lo que afectará tu capacidad de pedir préstamos.

reporta los adeudos fiscales firmes a las sociedades de información crediticia, lo que afectará tu capacidad de pedir préstamos. Al monto que debías originalmente se le sumará la inflación y los intereses por mora.

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