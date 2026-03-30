Sheinbaum e Infantino en Palacio Nacional: México alista inauguración histórica del Mundial de Futbol 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro este lunes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional, donde revisaron los avances en la organización del Mundial de Futbol 2026 en México.

¿Qué se revisó en la reunión con la FIFA?

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en que el torneo, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, será un evento de gran relevancia internacional y una oportunidad para mostrar al país ante el mundo.

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A través de redes sociales, la mandataria aseguró que la inauguración del Mundial será “histórica” y “excepcional”, al tiempo que expresó confianza en que la organización cumplirá con las expectativas globales.

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¿Qué dijo la FIFA sobre la organización?

Por su parte, Gianni Infantino agradeció a la anfitriona de México y subrayó que la competencia será una auténtica fiesta del futbol, destacando el entusiasmo y la participación del país en los preparativos.

¿Qué simboliza el encuentro rumbo al Mundial?

Como parte del encuentro, la presidenta mostró las tarjetas oficiales del organismo internacional, obsequio del dirigente de la FIFA, en un gesto que simboliza la cuenta regresiva hacia el inicio del torneo.

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