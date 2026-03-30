No fue IA, una persona se expuso en una venta de Palacio Nacional y fue sancionada, confirma Sheinbaum

Confirmó la presidenta sanciones para una mujer que decidió asolearse en una ventana de Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí ocurrió el Palacio Nacional incidente de una persona que salió a asolearse en una ventana de Palacio Nacional, y señaló que ya fue sancionada, aunque evitó revelar su identidad.

TE PODRÍA INTERESAR: “Tienen forma de callar voces”: Vampipe exhibe sistema de control de noticias tras video viral

¿Qué ocurrió en Palacio Nacional?

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria reconoció que el hecho generó polémica en redes sociales, pero aclaró que no se trata de una conducta prohibida como tal, sino de una situación que debe atenderse con criterio institucional.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana. No está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, reiteró ante medios.

No obstante, insistió en que el contexto del lugar obliga a mantener ciertas conductas:respeto por lo que significa el patrimonio”, reiteró ante medios.

TE PODRÍA INTERESAR:

¿Cómo se confirmó el incidente?

Sheinbaum explicó que inicialmente se solicitó información a las áreas correspondientes, donde se indicó que no había antecedentes de una situación similar. Sin embargo, tras una revisión más detallada, se confirmó que sí ocurrió el hecho.

“Se pidió información al área correspondiente e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en una ventana ese día”, detalló.

TE PODRÍA INTERESAR: Captan a mujer desnuda en Palacio de Gobierno de SLP; el gobernador sugiere que se trata de un fantasma

¿Qué implica el uso de espacios en recintos históricos?

La titular del Ejecutivo subrayó que, aunque no existe una prohibición explícita, el uso de espacios dentro del recinto histórico debe estar guiado por el respeto a su valor simbólico y cultural.

El caso cobró notoriedad luego de la difusión de imágenes en redes sociales, lo que también abrió un debate sobre la veracidad del contenido, luego de que instancias oficiales sugirieran inicialmente posibles alteraciones digitales. Sin embargo, la propia presidenta confirmó que el hecho sí ocurrió, cerrando la controversia sobre su autenticidad.