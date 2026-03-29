Operativo en Estadio Banorte deja saldo blanco en seguridad durante Partido México vs Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con fuerzas federales como la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, informaron que el dispositivo de seguridad estadio azteca implementado durante la reapertura del inmueble se desarrolló conforme a lo planeado, con la asistencia de más de 80 mil aficionados.

¿Qué ocurrió durante el partido en el Estadio Azteca?

Las autoridades reportaron un incidente previo al inicio del encuentro entre la Selección Nacional y Portugal, en el que murió una persona al caer de un palco ubicado en un tercer piso.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre en estado de ebriedad intentó pasar a otro nivel, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera, falleciendo en el lugar.

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¿Cómo se desarrolló el operativo de seguridad?

En el exterior del recinto se aplicaron pruebas de alcoholemia de manera voluntaria y se detuvo a 17 personas por reventa de boletos.

El operativo contó con la participación de más de 12 mil elementos de corporaciones locales y federales en las inmediaciones del Estadio Azteca, como parte de las acciones previas al Mundial de Futbol 2026.

El objetivo principal fue garantizar la seguridad de asistentes, participantes del evento deportivo y ciudadanía en general, mediante revisiones aleatorias para prevenir faltas administrativas y delitos.

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¿Hubo afectaciones en zonas aledañas y otros puntos de la ciudad?

La dependencia informó que después de las 23:00 horas la zona quedó despejada; sin embargo, vecinos de colonias cercanas reportaron molestias debido a restricciones de acceso por falta de identificación.

En el Zócalo capitalino, alrededor de 10 mil personas se concentraron para ver el partido en pantalla gigante, sin que se reportaran incidentes.

Los uniformados realizaron recorridos en distintos puntos del Coloso de Santa Úrsula para supervisar el operativo, mientras que elementos de tránsito agilizaron la circulación en vialidades como Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico, Circuito Azteca y Acoxpa.

Asimismo, la autoridad mantuvo comunicación constante con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Trolebús y Centros de Transferencia Modal.

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