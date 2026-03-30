Semana Santa 2026: ¿Abren los bancos en México el jueves y viernes Santo 2026?

Mx - Así operarán los bancos el jueves y viernes santo en México

Con la llegada de Semana Santa 2026, muchas personas en México tienen la misma duda: si los bancos abrirán o no durante estos días. Y es importante saberlo, especialmente si tienes pagos, trámites o retiros pendientes.

Para este año, el calendario oficial del sector financiero ya confirmó qué pasará con los servicios bancarios durante el Jueves y Viernes Santo.

¿Abren los bancos el jueves y viernes Santo 2026?

No, las sucursales bancarias en México no abrirán el jueves 2 ni el viernes 3 de abril de 2026, correspondientes a jueves y viernes Santo.

Esto se debe a que ambos días están marcados como inhábiles en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que se suspenden las operaciones en ventanilla. Además, al juntarse con el fin de semana, el cierre se extiende hasta el lunes siguiente en la mayoría de los casos.

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¿Qué operaciones SÍ puedes hacer en los bancos en Semana Santa 2026?

Aunque las sucursales estén cerradas, no todo se detiene. Durante el jueves y viernes Santo sí podrás realizar varias operaciones, como:

Retiros en cajeros automáticos

Transferencias electrónicas (SPEI)

Pagos con tarjeta

Uso de apps bancarias

Compras en línea

Esto se debe a que los servicios digitales y electrónicos funcionan con normalidad, incluso en días inhábiles.

¿Qué operaciones NO se pueden hacer en Semana Santa 2026 en los bancos?

Durante estos días de Semana Santa 2026 no estarán disponibles:

Atención en ventanilla

Trámites presenciales en sucursal

Apertura de cuentas en banco físico

Algunos procesos administrativos

Por eso, si necesitas hacer algún trámite importante, lo mejor es anticiparte para no dejar todo al último.

¿Y si se requiere hacer pagos en los bancos en Semana Santa 2026?

Un punto clave que pocos consideran es que si tienes un pago con fecha límite en jueves o viernes Santo, puedes hacerlo el siguiente día hábil sin penalización.

Esto aplica porque, al ser días inhábiles bancarios, los plazos se recorren automáticamente, lo que puede darte un margen extra para cumplir con tus obligaciones financieras.