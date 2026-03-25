Semana Santa 2026: ¿Se paga triple si te toca trabajar Jueves y Viernes Santo? Esto dice la LFT

Al ser considerados días hábiles por la Ley Federal del Trabajo, no se paga triple si te toca trabajar Jueves y Viernes Santo, por lo que el salario se mantiene normal durante esta Semana Santa 2026.

​​Si te toca presentarte a laborar durante esta Semana Santa 2026, es muy importante que sepas cómo se deben reflejar esas horas en tu recibo de nómina. Aunque muchas empresas dan estos días libres por tradición, la ley es muy clara sobre cuáles son las fechas de descanso obligatorio y cuáles no. Antes de que hagas planes, entérate si realmente se paga triple si te toca trabajar Jueves y Viernes Santo según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué días se pagan triple en Semana Santa?

Ninguno. La realidad es que ni el Jueves Santo ni el Viernes Santo están considerados como días de descanso obligatorio en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Al ser considerados días hábiles, no se paga triple en Semana Santa.

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¿Qué días feriados se paga triple?

Los días feriados que sí pagan triple son:

1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). Primer lunes de febrero (por el 5 de febrero).

(por el 5 de febrero). Tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo).

(por el 21 de marzo). 1 de mayo (Día del Trabajo).

(Día del Trabajo). 16 de septiembre (Independencia de México).

(Independencia de México). Tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre).

(por el 20 de noviembre). 1 de octubre de cada seis años (por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal).

(por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal). 25 de diciembre (Navidad).

¿Cómo se paga el día de Semana Santa?

La paga el día de Semana Santa, específicamente el Jueves y Viernes Santo, se realiza de forma normal. Al no ser feriados oficiales reconocidos ante la ley, las empresas no están obligadas a dar una compensación adicional ni a otorgar el día libre.

¿Cuándo se pagan los días al triple?

Los días se pagan al triple únicamente cuando el trabajador debe laborar en un día feriado obligatorio. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, quienes presten sus servicios en estas fechas tienen derecho a recibir su salario normal por el día trabajado y un salario doble adicional por el servicio prestado.

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