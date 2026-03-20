Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026: cuándo es y cuánto dura la representación

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las tradiciones religiosas más importantes de México, ya tiene fechas confirmadas para este 2026. Miles de personas se preparan para asistir a este evento que cada año reúne a millones de visitantes en la Ciudad de México.

De acuerdo con el calendario oficial de Semana Santa, la celebración se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, comenzando con el Domingo de Ramos y concluyendo con el Domingo de Resurrección.

Sin embargo, los días más importantes son el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), cuando se realizan las escenas centrales como la Última Cena, el juicio y el tradicional Viacrucis que culmina en el Cerro de la Estrella.

¿Cuánto dura la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La representación no es un solo evento, sino una serie de actividades que se extienden durante varios días. En total, la escenificación dura aproximadamente una semana completa, con actividades religiosas y culturales distribuidas en distintos puntos de la alcaldía.

El momento más esperado ocurre el Viernes Santo, cuando el Viacrucis recorre cerca de 10 kilómetros y puede extenderse por varias horas, desde la mañana hasta la tarde, dependiendo del desarrollo de la representación.

¿Dónde se realiza la representación de la Pasión de Cristo?

La Pasión de Cristo se lleva a cabo en los ocho barrios tradicionales de Iztapalapa, con escenarios que incluyen calles, plazas y el emblemático Cerro de la Estrella, donde se representa la crucifixión.

Para 2026, se espera la asistencia de más de dos millones de personas, consolidando este evento como uno de los más grandes de América Latina.

Una tradición histórica en México

Esta representación tiene más de 180 años de historia y recientemente fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que refuerza su importancia cultural y religiosa.

Cada año participan miles de actores voluntarios de la comunidad, lo que convierte a este evento en una manifestación única de fe y organización social.