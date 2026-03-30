Playas contaminadas en México para Semana Santa 2026: Cofepris alerta por esta zona

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, miles de mexicanos buscan salir a la playa, pero no todas son seguras para nadar. Antes de hacer maletas, autoridades sanitarias ya dieron a conocer el estado del agua en los principales destinos turísticos del país.

De acuerdo con el más reciente monitoreo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), prácticamente todas las playas en México son aptas, pero hay una excepción importante que debes tener en cuenta.

¿Qué playas están contaminadas en México en 2026?

Según el reporte oficial, 288 de 289 playas en México cumplen con los estándares de calidad del agua, lo que significa que son seguras para uso recreativo. Sin embargo, una playa fue clasificada como no apta para nadar:

Playa Tijuana, en Baja California

Esta zona superó los niveles permitidos de bacterias, lo que representa un posible riesgo para la salud de los visitantes.

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¿Por qué una playa se considera contaminada?

El principal indicador que utilizan las autoridades es la presencia de enterococos, bacterias relacionadas con contaminación fecal. Cuando estos niveles superan el límite permitido:

Aumenta el riesgo de infecciones

Puede haber afectaciones en piel, ojos y oídos

Se recomienda evitar el contacto con el agua

Factores como descargas de drenaje, lluvias o alta afluencia turística pueden influir en estos niveles.

¿Es seguro ir a la playa en Semana Santa 2026?

En términos generales, sí. El informe muestra un panorama positivo para los vacacionistas:

Más del 99% de las playas monitoreadas son seguras

Solo una presenta riesgo sanitario

La mayoría de destinos turísticos están en condiciones óptimas

Esto confirma que México en Semana Santa 2026, mantiene estándares altos en la calidad de sus playas, pese a problemáticas ambientales en algunas regiones.

Recomendaciones antes de viajar en Semana Santa 2026

Si planeas ir a la playa esta Semana Santa 2026:

Consulta reportes oficiales de Cofepris

Evita playas con alerta sanitaria

No entres al agua si hay señales de contaminación

Sigue indicaciones locales

Aunque una playa sea considerada apta, su estado puede cambiar rápidamente. Factores como lluvias intensas, descargas accidentales o incluso la cantidad de turistas pueden modificar la calidad del agua en cuestión de horas.

Por eso, autoridades recomiendan consultar reportes actualizados antes de entrar al mar y evitar nadar si el agua presenta mal olor, color extraño o residuos visibles.