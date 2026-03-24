Semana Santa 2026: 5 destinos turísticos baratos, familiares y a menos de 2 horas de la CDMX

Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina y no necesitas salir del país ni gastar miles de pesos para darte un buen break. Muy cerca de la CDMX hay destinos turísticos que lo tienen todo, naturaleza, buena comida, actividades para toda la familia y precios bastante accesibles.

Aquí te dejamos cinco opciones con qué hacer, por qué ir y cuánto gastar, para que armes plan sin complicarte.

5 destinos turísticos en Semana Santa 2026 cercanos a CDMX

No necesitas gastar miles ni salir lejos para disfrutar Semana Santa. Con estos destinos, puedes armar un plan completo, familiar y barato a menos de dos horas de la CDMX.

Semana Santa 2026: Tepoztlán

Tepoztlán es uno de esos lugares que nunca falla. Además de su vibra relajada, puedes subir al Tepozteco, una caminata que combina ejercicio con vistas espectaculares. Ya abajo, el plan sigue con recorridos por el mercado, donde hay desde nieves artesanales hasta antojitos muy baratos.

También puedes visitar espacios culturales, probar mezcal local o simplemente caminar por sus calles llenas de vida. Es un destino que mezcla naturaleza, cultura y comida en un solo día.

Entrada al Tepozteco: $50 MXN por persona

Comida: cerca de $100/$150 por persona

Hospedaje: desde $600/$900 por habitación

Semana Santa 2026 destinos turísticos cercanos a CDMX / Geography Photos Ampliar

Semana Santa 2026: Balnearios de Hidalgo

Si lo tuyo es relajarte en el agua, los balnearios de Hidalgo son el plan perfecto. Lugares como Ixmiquilpan o Tecozautla ofrecen albercas, toboganes, áreas verdes y hasta zonas para acampar.

Puedes pasar todo el día entre aguas termales, hacer carne asada, jugar con la familia o simplemente descansar bajo una palapa. Es un plan muy completo y accesible.

Entrada: $100/$200 MXN por persona

Extras (comida o renta): variable pero puedes gastar entre $300/$500 por persona

Semana Santa destinos turísticos 2026 cercanos a CDMX Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Benito Juárez: 5 LUGARES QUE DEBES CONOCER

Semana Santa 2026: Valle de Bravo

Valle de Bravo tiene fama de ser un poco caro, pero si sabes cómo armar el plan, puede ser bastante accesible. Puedes caminar por el centro, visitar el lago, hacer picnic o simplemente desconectarte rodeado de bosque.

También hay actividades como paseos en lancha, senderismo o visitar miradores. Si no quieres gastar, el simple hecho de estar ahí ya vale la pena.

Actividades básicas: gratis o con precios que no pasan de los $300 por persona

Hospedaje: desde $800/$1,200 por habitación

Semana Santa 2026 destinos turísticos cercanos a CDMX Ampliar

Semana Santa 2026: Grutas de Tolantongo

Tolantongo es uno de los destinos más impresionantes cerca de la CDMX. Aquí puedes meterte a pozas termales con vista a la montaña, recorrer túneles, nadar en río o explorar las grutas.

Es un lugar para pasar todo el día (o incluso quedarte a dormir), ya que hay muchísimas cosas por hacer. Además, el paisaje es tan bonito que parece sacado de otro país.

Entrada oficial: $230 MXN por persona

Camping: $250

Hotel: desde $1,000 por habitación

Semana Santa 2026 destinos turísticos cercanos a CDMX Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Xochimilco: 5 lugares que no te puedes perder

Semana Santa 2026: Desierto de los Leones

Si no quieres gastar en transporte, este lugar dentro de la CDMX es una joya. Puedes caminar entre árboles, hacer picnic, andar en bici o visitar el exconvento.

Es ideal para desconectarte del ruido de la ciudad sin salir de ella. Además, puedes llevar tu propia comida y pasar el día completo sin gastar mucho.

Entrada: gratis o menos de $50

Comida: lo que tú lleves

Semana Santa destinos turísticos 2026 cercanos a CDMX Ampliar

Aunque muchas personas creen que viajar en Semana Santa es caro, la realidad es que con buena planeación puedes armar un plan completo sin gastar tanto. Si eliges destinos cercanos, compartes transporte, llevas comida o eliges hospedaje económico, un fin de semana puede salirte entre $500 y $1,000 pesos por persona.

Incluso lugares como Tolantongo, que parecen caros en redes, pueden ser bastante accesibles si optas por camping o viajes en grupo.