De Iztapalapa para la humanidad: La Pasión de Cristo se convierte en Patrimonio Cultural de la UNESCO

La Pasión de Cristo de Iztapalapa es nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la vigésima sesión del Comité de la UNESCO, y en un hecho que pocos esperaban, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura agregó la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Más allá de sus raíces religiosas, este elemento promueve la cohesión comunitaria, fomenta la solidaridad y preserva el patrimonio cultural gracias a su vínculo con las artes y la artesanía tradicional. — UNESCO.

Figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum; Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, celebraron el reconocimiento y agradecieron la decisión del Comité.

Un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria. — Claudia Curiel de Icaza.

¿De qué trata la Pasión de Cristo de Iztapalapa?

El Via Crucis más popular del país es la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, una tradición que reúne a miles de personas cada Semana Santa.

De hecho, este evento nació cuando los habitantes de Iztapalapa organizaron una procesión para agradecer que la comunidad sobreviviera a una epidemia de cólera en el siglo XIX. Es decir, en 1833, lo que significa que la celebración tiene ya más de 180 años haciéndose de forma ininterrumpida.

Y para que te des una idea: todo arranca desde diciembre, cuando comienzan los preparativos, la organización, logística, ensayos y selección de quienes interpretarán los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Es en este proceso es que se elige a la persona que encarna a Cristo, uno de los papeles más importantes y exigentes de la puesta en escena.

