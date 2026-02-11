Semana Santa 2026: fechas oficiales y cuándo inicia este periodo religioso en México

Calendario 2026: estas son las fechas del Miércoles de Ceniza y Semana Santa. Getty Images

El calendario litúrgico ya tiene fechas confirmadas para 2026. El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero de 2026, fecha que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la Semana Santa.

El Miércoles de Ceniza es una celebración importante para la Iglesia Católica. Ese día, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente como símbolo de penitencia, reflexión y conversión. La tradición recuerda la frase bíblica: “Polvo eres y en polvo te convertirás”, invitando a la humildad y al arrepentimiento.

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?

En 2026, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirá el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección o Pascua.

Las fechas clave serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

La Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, uno de los momentos más significativos del cristianismo.

¿Por qué se celebra la Semana Santa?

La celebración tiene raíces bíblicas y litúrgicas. Se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén, la Última Cena, la crucifixión y finalmente la resurrección. Para millones de creyentes, es un tiempo de reflexión, oración y renovación espiritual.

Además del significado religioso, en México y otros países es un periodo de descanso oficial en muchas escuelas y centros de trabajo, lo que convierte estas fechas en una de las temporadas vacacionales más importantes del año.

En resumen, el 18 de febrero de 2026 será Miércoles de Ceniza, y la Semana Santa iniciará el 29 de marzo y culminará el 5 de abril del 2026.