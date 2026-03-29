Aficionado muerto en Estadio Banorte previo al México contra Portugal es identificado; SSC confirma que el joven estaba ebrio

La reapertura del Estadio Banorte en la Ciudad de México se vio marcada por una tragedia la noche del sábado 28 de marzo de 2026, cuando un aficionado perdió la vida minutos antes del partido amistoso entre México y Portugal.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), el incidente ocurrió en la zona de palcos del inmueble. Un joven, de aproximadamente 27 años, identificado con el nombre de Adrián Gómez Velazquez, cayó desde el segundo nivel hasta la planta baja tras intentar descender por la parte externa de la estructura.

📝 La Fiscalía CDMX investiga el fallecimiento de una persona, ocurrido este 28 de marzo al interior del Estadio Banorte, previo al inicio de un partido amistoso de la Selección Mexicana.



De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la zona de palcos del… pic.twitter.com/nKiZHISwmu — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 29, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente en el Estadio Banorte?

La SSC CDMX detalló que el joven se encontraba presuntamente en estado de ebriedad al momento del incidente. Según el reporte, intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por fuera de los palcos, lo que provocó su caída.

Tras el accidente, personal médico del estadio acudió de inmediato para brindarle atención; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El Gobierno de la Ciudad de México lamentó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares del joven, además de señalar que la Fiscalía General de Justicia capitalina ya inició la investigación correspondiente.

Investigación en curso y medidas de seguridad

Autoridades capitalinas informaron que se realizarán peritajes, revisión de cámaras y análisis forenses para esclarecer las circunstancias del accidente.

Cabe destacar que el evento contó con un amplio operativo de seguridad por parte de la SSC CDMX, que incluyó vigilancia en accesos, control de boletaje y acciones contra la reventa.

Este hecho ocurrió en el marco de la reapertura del estadio rumbo al Mundial de 2026, lo que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad dentro del recinto.

La tragedia ha dejado una fuerte impresión entre los asistentes y abre el debate sobre protocolos y prevención en eventos masivos en la capital.