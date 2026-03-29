Ley Seca en Iztapalapa y otras alcaldías por Semana Santa 2026: Fechas y multas

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante las festividades religiosas de Semana Santa 2026, diversas alcaldías de la Ciudad de México aplicarán la Ley Seca en zonas donde se realizan representaciones tradicionales.

¿Dónde y cuándo aplicará la Ley Seca?

En la Ciudad de México, la alcaldía Iztapalapa concentra la mayor afluencia de personas por la representación religiosa del Viacrucis. También se aplicará en demarcaciones como Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

La restricción será total durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, desde el primer minuto del día hasta la medianoche en colonias, barrios y unidades habitacionales donde se desarrollan estas actividades.

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De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, las limitaciones al consumo y comercialización de bebidas alcohólicas comenzarán a aplicarse a partir del 2 de abril.

¿Qué prohíbe la medida?

La prohibición es estricta: no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos fijos ni ambulantes, incluyendo romerías, ferias y eventos populares.

Ninguna modalidad de envase o consumo estará permitida dentro del perímetro de las celebraciones religiosas.

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¿Cuáles son las multas por incumplir?

Para quienes consuman alcohol en zonas restringidas:

Multa mínima: 2,375.94 pesos

Multa máxima: 3,394.20 pesos

Alternativas: arresto administrativo de hasta 36 horas o 18 horas de trabajo comunitario

Para establecimientos que vendan alcohol:

Sanción inicial: 39,712 pesos

Sanción máxima: más de 282,000 pesos

Clausura inmediata y temporal del negocio

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¿Cuál es el objetivo de la Ley Seca?

Con esta estrategia, las administraciones locales en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) buscan mitigar incidentes de violencia y salvaguardar a los asistentes durante este periodo vacacional.

La implementación de la Ley Seca busca restringir el acceso al alcohol para garantizar un entorno de paz y orden público durante las celebraciones religiosas.

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