¿Vacaciones de Semana Santa 2026 serán más largas? Estas son las fechas de acuerdo con el calendario de la SEP

Las vacaciones de Semana Santa 2026 ya están dando de qué hablar, y no es para menos, pues este año el descanso será más largo de lo habitual, según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para miles de estudiantes en México, esto significa más días sin clases y una oportunidad perfecta para viajar, descansar o pasar tiempo en familia. Así que te contamos, desde cuándo comienza el periodo vacacional y

¿Cuándo empiezan y terminan las vacaciones?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de Semana Santa 2026 serán:

Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con regreso a clases el lunes 13 de abril.

Esto implica dos semanas completas de descanso, algo que ha llamado la atención porque no siempre ocurre con esta duración.

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¿Por qué se dice que serán más largas las vacaciones de Semana Santa en 2026?

Aunque en el calendario oficial el periodo marca dos semanas, en la práctica las vacaciones pueden sentirse incluso más largas. Esto se debe a que antes del inicio oficial hay días sin clases, como el Consejo Técnico Escolar del viernes 27 de marzo, lo que adelanta el descanso para muchos estudiantes.

Así, algunos alumnos dejarán las aulas desde ese viernes, extendiendo el periodo total de descanso.

Vacaciones Semana Santa 2026 Ampliar

¿Para qué alumnos y alumnas aplica este periodo vacacional de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa son consideradas uno de los descansos más extensos del año, solo comparables con las de verano o invierno, lo que explica por qué generan tanto interés entre familias. Este calendario aplica para estudiantes de:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas a la SEP.