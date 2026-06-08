Encuentran una caja con 59 explosivos en un camión que iba al plantón de la CNTE

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que fue localizada una caja con 59 artefactos explosivos en uno de los vehículos que transportaba estudiantes y maestros que se dirigían a apoyar las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

🔴Tras la revisión a los autobuses procedentes de Ayotzinapa, autoridades aseguraron 59 petardos fabricados con tubos de PVC.



Una vez concluido el operativo, la caravana recibió autorización para continuar hacia la #CDMX, donde sus integrantes prevén sumarse al plantón que… https://t.co/OYZKE5Ka0z pic.twitter.com/da9n0rkF1K — W Radio México (@WRADIOMexico) June 8, 2026

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¿Cómo se realizó la revisión de los autobuses?

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que la revisión se llevó a cabo luego de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en uno de los autobuses.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se efectuó de manera pacífica y con el consentimiento de los pasajeros, con la participación de personal de la dependencia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

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Tras revisión se encontró una caja de explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros pic.twitter.com/yQzSlvS8Q8 — Gobernación (@SEGOB_mx) June 8, 2026

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¿Qué encontró la Secretaría de Gobernación durante el operativo?

La dependencia confirmó que durante la inspección fue encontrada una caja que contenía 59 explosivos dentro de uno de los vehículos revisados.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, informó que los autobuses serán liberados de manera gradual conforme concluyan las revisiones correspondientes.

🔴Decenas de vehículos permanecen varados en la autopista México–Cuernavaca sin poder ingresar a la Ciudad de México.



Entre los afectados hay personas que intentan llegar a sus trabajos, escuelas, citas médicas y vuelos que ya tienen programados.



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¿Cuál fue el llamado de las autoridades ante las movilizaciones?

Reiteró que el Gobierno federal respalda el derecho a la manifestación pacífica, pero subrayó que no debe ponerse en riesgo a la población mediante el uso de artefactos explosivos durante las protestas.

La Secretaría de Gobernación llamó a evitar cualquier acto de violencia durante las movilizaciones y reiteró su exhorto a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.

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