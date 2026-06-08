Encuentran una caja con 59 explosivos en un camión que iba al plantón de la CNTE
El operativo preventivo se activó tras recibir una alerta ciudadana y se ejecutó de manera pacífica con la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que fue localizada una caja con 59 artefactos explosivos en uno de los vehículos que transportaba estudiantes y maestros que se dirigían a apoyar las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
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¿Cómo se realizó la revisión de los autobuses?
A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que la revisión se llevó a cabo luego de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en uno de los autobuses.
De acuerdo con la información oficial, el operativo se efectuó de manera pacífica y con el consentimiento de los pasajeros, con la participación de personal de la dependencia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.
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¿Qué encontró la Secretaría de Gobernación durante el operativo?
La dependencia confirmó que durante la inspección fue encontrada una caja que contenía 59 explosivos dentro de uno de los vehículos revisados.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, informó que los autobuses serán liberados de manera gradual conforme concluyan las revisiones correspondientes.
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¿Cuál fue el llamado de las autoridades ante las movilizaciones?
Reiteró que el Gobierno federal respalda el derecho a la manifestación pacífica, pero subrayó que no debe ponerse en riesgo a la población mediante el uso de artefactos explosivos durante las protestas.
La Secretaría de Gobernación llamó a evitar cualquier acto de violencia durante las movilizaciones y reiteró su exhorto a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica.