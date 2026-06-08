Negocios de CDMX al borde del colapso; Pérdidas económicas ascienden a Mil millones de pesos

Comerciantes y empresarios del Centro Histórico de la Ciudad de México bloquearon, durante tres horas, el cruce de Eje Central y la calle de Madero para denunciar pérdidas económicas que ya alcanzan los mil millones de pesos tras dos semanas de movilizaciones de la CNTE.

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¿Cuáles han sido las afectaciones para los comercios del Centro Histórico?

En entrevista durante la protesta, el dirigente de Concomercio en Pequeño A.C., Gerardo Cleto López Becerra, señaló que la afectación alcanza a miles de negocios ubicados dentro del perímetro intervenido, muchos de los cuales han registrado caídas drásticas en sus ventas o incluso nula actividad comercial.

“En dos semanas consideramos que solamente un negocio reportaba a la semana pasada pérdidas de 150 mil pesos. En las dos semanas, el conjunto de negocios que ha afectado a cerca de 10 mil establecimientos mercantiles que quedaron adentro del Centro ya puede alcanzar los mil millones de pesos. Están hoteles, negocios que han tenido cero ventas o que sus ventas se han caído entre el 80 y el 90 por ciento”. —

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¿Qué advirtieron los comerciantes si no se cumplen los acuerdos?

Por su parte, una comerciante de los portales de joyería del centro histórico que no quiso dar su nombre por temor a alguna represalia, aseguró que de no cumplir lo pactado con las autoridades de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el próximo 11 de junio, día en que se inaugura el mundial, realizarán un mega bloqueo en el primer cuadro de la ciudad.

“Si no nos cumplen, el día 11 va a haber mega bloqueos, pero todos los del centro vamos a bloquear para que, de verdad, no entren ni siquiera a donde está cerrado el Zócalo”. —

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¿Por qué surgió el conflicto con el campamento de la CNTE?

Y es que desde el 26 de mayo pasado, maestros de varios estados de la República integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, se instalaron su campamento en el primer cuadro de la ciudad, primero en la calle 5 de Mayo, y después lo extendieron al resto de calles del Centro Histórico.

La movilidad tanto de transeúntes como de personas que trabajan y tienen sus negocios en el Centro Histórico se ha visto afectada, pues el gobierno de la ciudad ha colocado vallas metálicas en distintas calles para evitar que el campamento de los maestros se extienda hasta la plancha del Zócalo capitalino.

Esta movilización fue convocada por comerciantes, empresarios y trabajadores independientes afectados por la falta de actividad económica en la zona, quienes accedieron a retirar su bloqueo con la promesa de las autoridades de que abrirán algunas vallas, para que la gente pueda transitar libremente y acceda a los comercios del primer cuadro de la ciudad, señaló Humberto Salado, comerciante de esta zona.

“Entiendo también que mis compañeros estén muy, muy molestos, tienen toda la razón, por eso estoy aquí apoyándolos, pero sí nos piden que ya liberemos, perdóname, para, este, que siga fluyendo la negociación. Te digo, yo, la verdad, no estoy allá, simplemente me avisaron, ya se puede, en la noche van a quitar vallas”. —

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