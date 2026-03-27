CDMX despliega operativo Semana Santa con más de 10 mil elementos

Operativo de seguridad con motivo de las vacaciones de Semana Santa

La jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio el banderazo de salida al operativo de seguridad con motivo de las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua.

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¿Cuántos elementos participan en el operativo?

A partir de hoy y hasta el 12 de abril más de 10 elementos de diferentes corporaciones policiacas serán desplegadas en los accesos carreteros, lugares turísticos de alta afluencia y recintos religiosos, entre otros, ya que se espera la llegada de alrededor de medio millón de turistas.

Arrancamos el operativo #SemanaSantaSegura 2026, un trabajo interinstitucional con más de 10 mil elementos y más de 700 vehículos pertenecientes a la @SSC_CDMX, la @FiscaliaCDMX y fuerzas federales. Del 27 de marzo al 12 de abril supervisaremos accesos carreteros, zonas… pic.twitter.com/MQPKrf1BZf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

“La policía de la Ciudad de México desplegará más de 10 mil 800 policías apoyados por 742 vehículos, 15 motocicletas, cinco grúas, 10 ambulancias, 10 moto-ambulancias y los sobrevuelos permanentes de un helicóptero del agrupamiento Cóndores”. — Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana

Habrá presencia de policía preventiva, policia turistica, elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad y de fuerzas federales, indicó.

#Importante | Por instrucciones de la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, arrancamos el despliegue del Operativo #SemanaSanta Segura 2026, en coordinación con las instancias del @GabSeguridadMX, la @FiscaliaCDMX y las 16 alcaldías de nuestra Ciudad.



Desde este 27 de marzo y hasta… pic.twitter.com/oas9GEw4Qv — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 27, 2026

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¿Dónde habrá mayor vigilancia en CDMX?

“Todos ellos estarán realizando labores de vigilancia,prevención y atención en accesos carreteros zonas de alta afluencia a centros turísticos espacios religiosos y también estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público como son el metro y otros medios de transporte”. — Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana

El Programa Conduce sin Alcohol, dijo, seré reforzado en estos días “con presencia estratégica en distintos puntos de la capital con el objeto de salvar vidas y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, a la hora de conducir”.

¿Qué se espera durante las vacaciones?

El banderazo de salida que se realizó en el avenida 602, rumbo a la carretera México-Texcoco, provocó un gran caos vehicular debido al cierre de esta calzada.

Ahí, la jefa de Gobierno, afirmó que “se tiene calculado que, llegarán más de medio millón de visitantes a la Ciudad de México” y aseguró que tienen la garantía de que “van a llegar a una ciudad segura, a una ciudad en la que puedan convivir de distintas maneras estos días que generalmente se tienen libres”.

La #CapitalDeLaTransformación es una ciudad cosmopolita, rica en cultura y oferta turística, por ello desplegamos el operativo #SemanaSantaSegura 2026.



Más de 10 mil elementos refuerzan acciones de prevención, atención y canalización a través de coordinación interinstitucional… pic.twitter.com/ekTGCu5pm9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

La mandataria hizo un llamado “a la responsabilidad “ para la convivencia pacífica en las conmemoraciones de la Semana Santa.

“Disfrutemos la Semana Santa con responsabilidad, que si tenemos situaciones de convivencia, bienvenidas, pero que no afecte a su familia ni a la comunidad”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

En vivo | Acompáñame al banderazo del operativo Semana Santa Segura 2026 https://t.co/ppkttVEGlV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 27, 2026

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