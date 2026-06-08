SICT construirá 388 caminos artesanales en 18 estados en 2026

MX- Las obras equivalen a 888 kilómetros y beneficiarán a 327 mil habitantes de diversas comunidades / W Radio

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, anunció la construcción de 388 Caminos Artesanales en el presente año con una inversión de 5 mil 999 millones de pesos.

Las obras iniciaron en este mes y representan 888 kilómetros de caminos en 18 estados del país, en beneficio de 327 mil habitantes.

La SICT y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han realizado 143 Asambleas Comunitarias para decidir la ruta y aprobar los proyectos en las siguientes entidades.

MX- Las obras iniciaron en este mes y representan 888 kilómetros de caminos en 18 estados del país / W Radio Ampliar

Cabe destacar que, por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de 2027 a 2030 se invertirán anualmente 5 mil 999 millones de pesos en el rubro de caminos artesanales.

Durante 2025, este programa se impulsó en 11 estados del país en donde se construyeron 135 caminos, equivalentes a 432 kilómetros, con una inversión de 2 mil 563 millones de pesos. Estas obras beneficiaron a 136 mil 474 habitantes.

Las entidades donde se realizaron caminos artesanales fueron Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

El Programa de Caminos Artesanales tiene por objetivo mejorar la conectividad terrestre y el acceso a servicios básicos en comunidades indígenas del país.

MX- Las entidades donde se realizaron caminos artesanales fueron Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas. / W Radio Ampliar

A través de su construcción y con la mano de obra de mujeres y hombres de las propias comunidades, se impulsa la creación de infraestructura carretera de calidad, se generan empleos locales y se fortalecen lazos comunitarios.

De esta manera, el Gobierno de México continúa con el esfuerzo de construir caminos artesanales que permitirán ampliar la cobertura de la red vial y mejorar la integración de regiones históricamente marginadas.