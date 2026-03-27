¿Viajas en Semana Santa? Guardia Nacional refuerza seguridad en carreteras de México

El operativo tiene el objetivo de disminuir los índices delictivos y el número de accidentes viales en carreteras federales.

A partir de este viernes, con el inicio de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Guardia Nacional desplegó más de ocho mil elementos y tres mil vehículos en todo el territorio nacional para vigilar más de 12 mil kilómetros de carreteras, puertos, centros turísticos, aeropuertos, zonas fronterizas y centrales de autobuses.

El operativo, denominado 'Vacaciones Seguras’, vigilará de manera intensa 23 corredores viales que atraviesan las principales carreteras del país, con el fin de “blindar” 16 mil kilómetros de vías federales, las cuales contarán con 51 paraderos estratégicos equipados con servicios de emergencia, así como alimentos, sanitarios, combustible, iluminación y telefonía celular.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra presencia de personas cerca del km 032+000 de la Autopista México - Puebla a la altura de la Plaza de cobro No. 71 Maneje con precaución. pic.twitter.com/vdjNHRdwHF — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 27, 2026

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¿Qué contempla el operativo ‘Vacaciones Seguras’?

El operativo estará vigente hasta el próximo 12 de abril de 2026 para garantizar la seguridad de viajeros, turistas y migrantes que regresan a sus casas, con el objetivo de disminuir los índices delictivos y el número de accidentes viales en carreteras federales.

También participan en el despliegue los Ángeles Verdes de Sectur y agentes del Instituto Nacional de Migración, estos últimos con el propósito de evitar el tráfico de migrantes.

¡Comprometidos con tu seguridad!

En estas vacaciones de #SemanaSanta2026, integrantes de la #GuardiaNacional realizan recorridos de inspección y proximidad social en carreteras federales y terminales de transporte aéreo y terrestre. #PorMéxicoSiempreEnGuardia pic.twitter.com/G6bYFCbHFq — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) March 27, 2026

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¿Qué medidas de vigilancia y prevención se aplicarán?

Como parte de la vigilancia, la Guardia Nacional aplicará radares para detectar el exceso de velocidad, alcoholímetros carreteros e inspecciones a usuarios de autobuses para prevenir asaltos durante los trayectos.

Las recomendaciones de los oficiales para un viaje seguro incluyen revisar las condiciones mecánicas del automóvil, utilizar los paraderos seguros y evitar descansar en sitios desolados, respetar las señales viales, no manejar cansado o en estado de ebriedad, usar el cinturón de seguridad y verificar el estado general del vehículo.

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