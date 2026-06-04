Explosión en Tepeaca, Puebla provoca evacuación de más de mil 700 estudiantes

La explosión en Tepeaca ocurrida en un centro de almacenamiento de pipas de gas LP obligó a evacuar a más de mil 700 estudiantes

La explosión en Tepeaca registrada la mañana de este jueves en un centro de almacenamiento de pipas de gas LP, en la comunidad de San Juan Negrete, municipio de Tepeaca, provocó la evacuación de más de mil 700 estudiantes del Centro Escolar General Miguel Negrete, así como de habitantes de la zona cercana.

🔴#ÚltimaHora | Una fuerte explosión en un centro de almacenamiento de pipas de gas LP en la comunidad de San Juan Negrete, municipio de Tepeaca, Puebla, provocó la evacuación de más de mil 700 estudiantes y habitantes de la zona. Hasta el momento no se reportan víctimas.



📹:… pic.twitter.com/BsMiyl6A25 — W Radio México (@WRADIOMexico) June 4, 2026

Evacúan a estudiantes y habitantes tras siniestro

El siniestro generó una intensa columna de humo y llamas de gran altura, lo que movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales.

La magnitud del incidente obligó a implementar medidas de prevención y resguardo para proteger a la población ubicada en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la Explosión en Tepeaca.

Continúan labores de atención y resguardo

No existe un reporte oficial sobre personas lesionadas o fallecidas, mientras continúan las labores de atención y resguardo en el área.

Autoridades y equipos de emergencia mantienen las acciones de vigilancia para controlar cualquier riesgo derivado del incidente. La explosión en Tepeaca sigue siendo atendida por personal especializado mientras se evalúan las condiciones de seguridad en la zona.

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