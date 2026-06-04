Venta de vehículos ligeros crece 4.9% en México durante mayo de 2026

La venta de vehículos ligeros en México alcanzó 127 mil 100 unidades en mayo de 2026. / Greentellect_Studio

La Venta de vehículos ligeros en México mantuvo su tendencia positiva durante mayo de 2026 al registrar la comercialización de 127 mil 100 unidades, cifra que representa un incremento anual de 4.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Comercialización de 127 mil 100 unidades, cifra que representa un incremento anual de 4.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado: INEGI. Ampliar

Crecen las ventas de autos durante mayo de 2026

De acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en mayo de 2025 se vendieron 121 mil 110 vehículos, por lo que en el presente año se colocaron 5 mil 990 unidades adicionales en el mercado nacional.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, las ventas alcanzaron 627 mil 609 vehículos ligeros, lo que significó un aumento de 4.9 por ciento en comparación con las 598 mil 519 unidades reportadas en el mismo periodo de 2025.

Las cifras muestran que durante los primeros cinco meses del año se comercializaron 29 mil 90 vehículos más que en el periodo comparable del año anterior. La Venta de vehículos mantiene así una tendencia de crecimiento en el mercado nacional.

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INEGI publicará reporte detallado el 8 de junio

El INEGI destacó que la información integra la venta al público de vehículos fabricados en México y de unidades importadas. Los datos provienen de 30 empresas automotrices que comercializan 43 marcas en el país.

El organismo precisó que los resultados difundidos corresponden a cifras preliminares y adelantó que el reporte completo del RAIAVL, que incluirá información detallada sobre producción, exportaciones y ventas por marca y modelo, será publicado el próximo 8 de junio.

Con estos resultados, la Venta de vehículos continúa mostrando un desempeño positivo durante 2026, de acuerdo con los registros preliminares dados a conocer por el INEGI.

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