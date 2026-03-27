Registro Madres Trabajadoras Bienestar 2026: Último día para solicitar 10 mil pesos en Hidalgo

Las jefas de familia tienen el último día para solicitar 10 mil pesos (monto anual) antes de que el Registro Madres Trabajadoras Bienestar 2026 Hidalgo inhabilite su plataforma de inscripción.

Como te hemos venido contando en días pasados, esta es la recta final para que asegures ese apoyo económico que tanto ayuda a las jefas de familia. El sistema está a punto de cerrarse y, si te confías, podrías quedarte fuera de este beneficio. Así que no dejes que se te pase el tiempo hoy que es el último día para solicitar 10 mil pesos, pues el registro a Madres Trabajadoras Bienestar 2026 en Hidalgo cierra sus puertas de forma definitiva.

¿Cómo registrarse para el apoyo a Madres Trabajadoras en 2026?

El proceso es totalmente en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO). Sigue estos pasos para que no se te pase ningún detalle:

Entra directamente al Cuestionario de Bienestar Hidalgo 2026. Haz clic en el botón “Continuar al formulario”. Lo primero que te pedirán son los datos de tus hijos o hijas. Introduce tus datos personales con cuidado; revisa que tu CURP sea correcta. Es importante que pongas un teléfono y correo que sí uses, pues ahí te buscarán. Deberás llenar los apartados de ingresos, egresos mensuales y condiciones de tu vivienda. El sistema te preguntará sobre pertenencia a grupos indígenas, lenguas originarias, estado civil y si cuentas con alguna discapacidad. Indica tu último grado de estudios o si actualmente estás inscrita en alguna escuela. Acepta la manifestación de conformidad con las reglas de operación y presiona “Enviar solicitud”.

Asegúrate de que tus archivos PDF no pesen demasiado para que la plataforma no te marque error al subir tus documentos.

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¿Qué es el programa Bienestar de Madres Trabajadoras de Hidalgo?

El programa Bienestar de Madres Trabajadoras de Hidalgo es un plan hecho para mujeres que trabajan o estudian, pero que viven en situación de carencia o pobreza y no cuentan con prestaciones de cuidado infantil. El objetivo es que el apoyo de 10,000 pesos (dividido en entregas según las reglas de operación) ayude a mejorar las condiciones de vida.

Requisitos del apoyo a Madres Trabajadoras en 2026

Los requisitos del apoyo a Madres Trabajadoras en Hidalgo este 2026 son:

CURP y Acta de nacimiento del menor (de 0 a 5 años y 11 meses de edad).

CURP de la madre solicitante.

Identificación oficial (INE) vigente del Estado de Hidalgo. Si eres menor de edad, sube tu acta de nacimiento y la INE de tu padre, madre o tutor en un mismo archivo PDF.

Comprobante de domicilio.

Constancia laboral, solo si estás trabajando actualmente.

Constancia de estudios, en caso de que seas madre estudiante.

¿Cuándo llega el apoyo para Madres Trabajadoras en 2026?

Una vez que cierren los registros hoy, la SEBISO iniciará el proceso de validación de datos. No hay una fecha única para todas, ya que la institución se pondrá en contacto con las beneficiarias seleccionadas de forma directa.

Toma en cuenta que el contacto será a través del número telefónico o correo electrónico que registraste, así que mantente pendiente de mensajes o llamadas de números oficiales durante las próximas semanas.

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