Convocatoria Madres Trabajadoras Bienestar 2026: Requisitos para recibir 10 mil pesos de apoyo

Si tienes hijos menores de 6 años y tus ingresos mensuales no superan los 8,500 pesos, ya puedes participar en la Convocatoria Madres Trabajadoras Bienestar 2026 para asegurar este beneficio económico; consulta aquí todos los requisitos para recibir 10 mil pesos de apoyo y completa tu registro a tiempo.

Se ha publicado la convocatoria oficial para el esquema de apoyo económico destinado a mujeres hidalguenses que combinan la crianza con el empleo o los estudios. Este programa está dirigido específicamente a quienes carecen de servicios de seguridad social para el cuidado de sus hijos y perciben ingresos limitados. Si te encuentras en este grupo, revisa aquí lo que sabemos sobre la Convocatoria para Madres Trabajadoras Bienestar 2026 y los requisitos para recibir 10 mil pesos de apoyo.

¿Cuándo se abre la convocatoria para Madres Trabajadoras 2026?

La convocatoria del programa de Madres Trabajadoras en Hidalgo 2026 abre a partir del jueves 26 de marzo y termina el viernes 27 de marzo de 2026.

¿Cómo registrarse al apoyo de Madres Trabajadoras en 2026?

El registro al programa de Madres Trabajadoras Bienestar 2026 requiere que presentes la siguiente documentación:

INE vigente con domicilio actualizado.

Copia legible de tu CURP con fecha de expedición de 2026 .

. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. Formato Único de la Persona Solicitante (FUPS), el cual se llena al momento del registro.

se llena al momento del registro. Documentación de tu hijo(a): CURP (expedida en 2026 ) y acta de nacimiento del menor (de 0 a 5 años con 11 meses).

CURP (expedida en ) y acta de nacimiento del menor (de 0 a 5 años con 11 meses). Una constancia o escrito bajo protesta de decir verdad que acredite que ganas menos de $8,500 pesos mensuales .

. Para estudiantes: Si es tu caso, presenta tu constancia de estudios vigente de una institución pública.

Si es tu caso, presenta tu constancia de estudios vigente de una institución pública. Menores de edad: Si eres madre menor de 18 años, añade tu acta de nacimiento y la identificación oficial de tu padre, madre o tutor.

¿Cómo me inscribo al programa Bienestar madres Trabajadoras?

La inscripción se realizará a través de los módulos de atención ciudadana de la Secretaría de Bienestar, pero también en línea. Para ubicar el que te corresponde, mantente pendiente de las redes sociales oficiales de la dependencia o ingresa directamente a: https://sebiso.hidalgo.gob.mx/Programas

¿Cuánto será el pago de madres trabajadoras en 2026?

El pago a Madres Trabajadoras es de 2,500 pesos bimestrales.

A lo largo del ejercicio fiscal, recibirás un total de cuatro depósitos, lo que suma una cantidad de 10,000 pesos.

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