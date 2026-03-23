Apoyo Bienestar para Jefas de Familia 2026: Calendario de registro para mujeres de 18 a 64 años

El proceso iniciado el 18 de marzo para el Apoyo Bienestar para Jefas de Familia 2026 continúa según el calendario de registro para mujeres de 18 a 64 años de la Tarjeta Violeta.

Desde el pasado 18 de marzo, las autoridades en Guerrero mantienen abierta la recepción de documentos para el programa de transferencia directa que beneficia a quienes sostienen económicamente sus hogares. Este esquema de la Tarjeta Violeta funciona a través de una calendarización por regiones, permitiendo que las residentes de la Costa, Montaña y Centro acudan a los módulos habilitados. Para no perder la oportunidad de ingreso, revisa los detalles sobre este Apoyo Bienestar para Jefas de Familia 2026 y el calendario de registro para mujeres de 18 a 64 años.

Calendario de registro para el apoyo de mujeres de 18 a 64 años

El registro se llevará a cabo de forma presencial en diversas sedes estratégicas. Ubica tu municipio y asiste en el horario de atención correspondiente:

Región Montaña (24 y 25 de marzo)

Tlapa de Comonfort: Unidad Deportiva.

Unidad Deportiva. Olinalá: Auditorio Municipal.

Auditorio Municipal. Cochoapa el Grande: Cancha techada de la colonia Los Chávez.

Cancha techada de la colonia Los Chávez. Malinaltepec: Ayuntamiento Municipal.

Ayuntamiento Municipal. Alcozauca: Cancha Municipal.

Cancha Municipal. Metlatónoc: Ayuntamiento Municipal.

Costa Chica y Montaña Baja (26 y 27 de marzo)

Ometepec: Techado Campo Aéreo.

Techado Campo Aéreo. Tlacoachistlahuaca: Auditorio “Héroes de la Independencia” (Cancha pública frente al Ayuntamiento).

Auditorio “Héroes de la Independencia” (Cancha pública frente al Ayuntamiento). Xochistlahuaca: Auditorio Máximo Gómez Mulox.

Auditorio Máximo Gómez Mulox. Ayutla de los Libres: Auditorio Municipal.

Auditorio Municipal. San Marcos: Estacionamiento del Mercado Nuevo.

Estacionamiento del Mercado Nuevo. Igualapa: Auditorio de la Col. del PRI.

Auditorio de la Col. del PRI. Cuajinicuilapa: Salón de Usos Múltiples del Municipio.

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Las residentes de la Montaña y Costa Chica deben acudir a los módulos del Apoyo Bienestar para Jefas de Familia 2026 entre el 24 y 27 de marzo, cumpliendo con el calendario de registro para mujeres de 18 a 64 años de la Tarjeta Violeta en Tlapa, Ometepec, Ayutla y municipios vecinos. Ampliar

¿Cómo registrarse al apoyo para mujeres de 18 a 64 años?

Para registrarse al apoyo para mujeres de 18 a 64 años necesitas:

Copia de tu INE , pasaporte o licencia. Toma en cuenta que la copia debe estar ampliada al 200% . Si tu INE está vencida pero ya la estás tramitando, tienes 90 días para entregar la nueva.

, pasaporte o licencia. que la copia debe estar . Si tu INE está vencida pero ya la estás tramitando, tienes para entregar la nueva. CURP a ctualizada y legible.

ctualizada y legible. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses . Si la dirección del recibo no coincide con tu INE, deberás tramitar una Constancia de Radicación en tu ayuntamiento.

no mayor a . Si la dirección del recibo no coincide con tu INE, deberás tramitar una en tu ayuntamiento. Copia del certificado del último grado cursado. Si no pudiste estudiar, no te preocupes, solo menciónalo al llenar tu solicitud.

Si tienes empleo, lleva un documento con tus días y horarios. Si trabajas por tu cuenta o estás desempleada, se anotará en el formato.

Actas de nacimiento de tus hijos menores de edad.

No necesitas constancia de soltería, pero si eres viuda o divorciada, sí es obligatorio presentar el documento legal que lo acredite.

¿Qué es el apoyo para mujeres de 18 a 64 años y cómo funciona?

Este beneficio, conocido como la Tarjeta Violeta, es un programa del estado de Guerrero diseñado para madres solteras y jefas de familia. Recuerda que el periodo de registro general estará abierto hasta el 17 de abril de 2026.

¿Dónde es el registro en línea al apoyo de mujeres de 18 a 64 años?

El registro en línea está disponible en registrovioleta.guerrero.gob.mx.

Sin embargo, toma en cuenta que para acceder necesitas tu usuario de Llave.ex. Si ya has participado en programas anteriores, usa el mismo acceso, pero no intentes crear un usuario nuevo si ya tienes uno, porque el sistema lo detectará como doble registro y no dejará continuar.

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