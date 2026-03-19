Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras 2026: Fecha oficial de inicio de registro este marzo

Este esquema económico otorga un beneficio de $2,500 pesos bimestrales durante un ciclo de 8 meses, alcanzando un total de $10,000 pesos mediante el Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras 2026.

Las jefas de familia que buscan un soporte económico para el cuidado de sus hijos podrán participar en el nuevo ciclo de incorporación que la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social habilitará en los próximos días. Este esquema estatal ofrece un apoyo de hasta 10 mil pesos anuales distribuidos en pagos bimestrales. Si vives en Hidalgo y cumples con el perfil, revisa los siguientes detalles sobre el Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras 2026 y la fecha oficial de inicio de registro este marzo.

¿Cuándo se abre la convocatoria de Madres Trabajadoras 2026?

La convocatoria de Madres Trabajadoras abre el jueves 26 de marzo de 2026. A partir de ese día, el registro se habilita para recibir las solicitudes de todas las interesadas en el estado de Hidalgo.

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¿Cuánto les dan a las Madres Trabajadoras en 2026?

El apoyo para las Madres Trabajadoras en 2026 es de $2,500 pesos bimestrales; el programa cubre un total de 8 meses, lo que suma un apoyo de $10,000 pesos.

¿Cómo es el registro de Madres Trabajadoras 2026?

La SEBISO cuenta con dos modalidades para realizar el registro a la convocatoria de Madres Trabajadoras 2026:

Puedes registrarte de forma digital a través de https://sebiso.hidalgo.gob.mx/Programas .

. Puedes registrarte presencialmente, pero deberás acudir a las sedes que se habilitarán en el estado. El orden de atención presencial se basará en un calendario que la Secretaría publicará en sus canales oficiales.

¿Quiénes se pueden registrar a Madres Trabajadoras 2026?

Las mujeres que se pueden registrar al programa de Madres Trabajadoras en Hidalgo son:

Ser madre trabajadora o madre estudiante con hijos de entre 0 a 5 años con 11 meses de edad.

con hijos de entre de edad. No contar con servicios de cuidado y atención infantil (como guarderías del IMSS o ISSSTE).

y atención infantil (como guarderías del IMSS o ISSSTE). Comprobar un ingreso mensual menor a los $8,500 pesos .

. Residir actualmente en cualquiera de los municipios del estado de Hidalgo.

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