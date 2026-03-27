Registro Alimentación Bienestar en Edomex 2026: Guía para consultar estatus con folio y CURP

Las mujeres de 50 a 64 años ya cuentan con una guía para consultar estatus con folio y CURP para verificar su lugar en el registro de Alimentación para el Bienestar en Edomex 2026.

Si ya hiciste tu trámite en el Estado de México, seguramente no dejas de revisar el celular esperando noticias sobre tu solicitud. Sabemos que la incertidumbre de no saber si tus papeles fueron aceptados o si hubo algún error en el sistema puede ser estresante, especialmente cuando se trata de un apoyo que ayudará en tu hogar. Y para que no pierdas el sueño y sepas cómo va tu proceso, hemos preparado esta pequeña guía para consultar estatus con folio y CURP ahora que el registro de Alimentación para el Bienestar en Edomex 2026 continúa abierto para mujeres de 50 a 64 años.

¿Cómo consultar el estatus en Alimentación para el Bienestar 2026?

Si ya completaste tu trámite y quieres saber si ya eres beneficiaria de la despensa, sigue estos pasos para checar tu estatus de registro:

Entra al apartado de consulta en este enlace de la Secretaría de Bienestar .

. El sistema te pedirá obligatoriamente tu CURP y el Folio de registro .

y el . Da clic en el botón “Buscar”.

El sistema te indicará si tu solicitud está en proceso, si fue aprobada o si necesitas subsanar algún documento.

Si perdiste tu folio, revisa el correo electrónico que registraste al inicio; ahí suele llegar una copia de tu confirmación.

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Requisitos para Alimentación para el Bienestar 2026

Si aún no te inscribes al programa de Edomex, para el registro de Alimentación para el Bienestar 2026 necesitas:

Acta de nacimiento original y legible.

Identificación oficial vigente: Preferentemente tu credencial para votar (INE) con domicilio en el Estado de México. Si no la tienes, puedes usar pasaporte o una constancia de identidad emitida por tu municipio.

CURP: Puede ser la impresa o la biométrica.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses de antigüedad

Formato Único de Bienestar (FUB): Este se llena en el sistema al momento del registro.

¿Cuándo son las inscripciones para Alimentación para el Bienestar 2026?

Las inscripciones para Alimentación para el Bienestar están abiertas desde el 25 de marzo hasta el viernes 10 de abril de 2026.

Para iniciar tu solicitud debes ingresar al portal oficial de Sistemas Bienestar Edomex.

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