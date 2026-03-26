Convocatoria Alimentación para el Bienestar 2026 Edomex: ¿Qué letras pueden registrarse HOY?

Para la convocatoria Alimentación para el Bienestar 2026 en Edomex, no tienes que esperar un turno específico por apellido, ya que puedes registrarte hoy mismo sin importar tu inicial.

Si has estado esperando el momento para inscribirte a este programa en el Estado de México, seguramente te estás preguntando cómo se están organizando los turnos para evitar las aglomeraciones de siempre. Antes de que prepares tus papeles y comiences con el proceso, revisa los siguientes detalles de la convocatoria de Alimentación para el Bienestar 2026 en Edomex y checa qué letras pueden registrarse HOY para que asegures tu lugar.

¿Quiénes pueden registrarse al programa Alimentación para el Bienestar?

La mujeres que pueden registrarse al programa de Alimentación para el Bienestar en el Edomex son quienes:

Tengan nacionalidad mexicana (por nacimiento o naturalización).

Vivan en el Estado de México (indispensable comprobante de domicilio vigente).

Tener entre 55 y 64 años de edad.

Vivir en condición de pobreza, pobreza extrema o presentar carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

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¿Qué letras pueden registrarse a Alimentación para el Bienestar 2026?

A diferencia de otros programas, para la convocatoria de Alimentación para el Bienestar 2026 el registro está abierto de forma simultánea para todas las mujeres interesadas. No importa si tu apellido empieza con A, M o Z, puedes realizar tu trámite hoy mismo.

Aquí te mostramos cómo está operando el sistema para todas las iniciales:

Letras A, B, C, D, E, F: Registro habilitado.

Registro habilitado. Letras G, H, I, J, K, L: Registro habilitado.

Registro habilitado. Letras M, N, Ñ, O, P, Q: Registro habilitado.

Registro habilitado. Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: Registro habilitado.

¿Cómo inscribirse al programa Alimentación para el Bienestar 2026?

Para inscribirse a la convocatoria de Alimentación para el Bienestar 2026 necesitas seguir estos pasos:

Ingresa al sistemasbienestar.edomex.gob.mx. Busca y da clic en el botón de “Nuevo Ingreso”. Ingresa tu CURP de 18 caracteres para que el sistema valide tu identidad. Da clic en “Verificar” y completa los campos con tu información que te solicitan: Sube tus documentos (INE, CURP, Comprobante de domicilio) y guarda tu folio de registro.

Acuérdate de no cerrar la página sin descargar tu comprobante, ya que será indispensable para más adelante.

¿Cuándo entregan la canasta alimentaria 2026?

Una vez que cierren los registros, las autoridades del Estado de México realizarán el cotejo de información. La entrega de las canastas alimentarias para el 2026 se programará tras la publicación de resultados oficiales.

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