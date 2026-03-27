¿Por qué 9 de cada 10 personas buscan cambiar de trabajo en este 2026?

De acuerdo a un estudio reciente, 9 de cada 10 mexicanos buscan un nuevo empleo este 2026 y con él una mejora en su perspectiva de vida y salud, incluso anteponiendo salario. / Morsa Images

De acuerdo con un estudio desarrollado por Computrabajo en este año, 9 de cada diez personas están dispuestas a cambiar de empleo; entre las principales causas de rotación laboral en México se encuentran el poco desarrollo profesional, la búsqueda de una mejor remuneración, la falta de un equilibrio entre vida y trabajo; una mejora de clima laboral; esto último debido a la falta de flexibilidad laboral, compartió Alejandra Martínez responsable de estudios de mercado laboral de la firma.

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Intención de cambio de empleo en Latinoamérica

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, la especialista detalló que de acuerdo con el estudio, realizado entre 1200 personas profesionales de recursos humanos alrededor de Latinoamérica y 7800 candidatos, quedó clara la intención de un cambio de empleo en este año. El estudio resaltó que “la movilidad laboral a nivel Latinoamérica se mantiene en niveles históricamente alto”.

Hoy en día dijo, “9 de cada diez empleados están dispuestos a cambiar de empleo impulsados por esta mejora significativa en términos de condiciones laborales y por supuesto la parte salarial”.

"La evidencia sugiere que #JornadasLaborales entre 38 y 40 hrs semanales tienden a asociarse con mayor bienestar (...) La clave es evitar jornadas crónicamente extensas y que no tengan la oportunidad de ofrecerle al colaborador un descanso real", Alejandra Martínez, responsable… pic.twitter.com/FUI6TRsVBQ — W Radio México (@WRADIOMexico) March 27, 2026

No obstante, dijo reconoció que si bien es cierto que la parte salarial es importante no es preponderante, ya que en ocasiones, aunque el ofrecimiento sea de un peso menos que en otra empresa, anteponen su vida, es decir “las personas están dispuestas a sacrificar un poco de salario por obtener beneficios que realmente les permitan equilibrar su vida y eso es algo que las empresas hoy tienen que hacer suceder dentro de sus organizaciones y realmente quieren dotarse de talento”.

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Equilibrio y bienestar en el trabajo

Por ello resaltó la importancia de un buen clima laboral, que las personas reciban hoy y respiren un mejor clima laboral, el fomentar prácticas de liderazgo que realmente pongan a las personas en el centro de cualquier objetivo y de cualquier organización y de cualquier causa o propósito son situaciones que que en las mismas cabezas de de las empresas pueden empezar a a provocar a través de una reingeniería profunda en la forma de operar de las empresas desde los recursos.

El poder ofrecer una experiencia grata a las personas que tenemos disponibles dentro de las empresas también es garantizar la rentabilidad de los negocios una persona contenta una feliz haciendo su actividad laboral va a poder llegar a los objetivos que se está planteando, pero sobre todo va a dar un paso adelante para que la misma organización se desarrolle y se convierta en un negocio cada vez más próspero”; es decir, “las empresas tienen que entender como que el concepto de felicidad laboral hoy en día se traduce en números y en rentabilidad dentro de cualquier organización”.

Sobre la eficiencia, señaló la importancia de la flexibilidad, ya que “trabajar demasiadas horas dentro de un ecosistema laboral tiene muchas consecuencias para los colaboradores”.

Resaltó que “cuando una persona está agotada es muy difícil que disfrute su trabajo aunque le guste… la felicidad laboral no depende nada más del trabajo, sino también del equilibrio las jornadas largas tienen muchas repercusiones en la vida de las personas”, incluso señaló que “hay muchos estudios a nivel internacional que han demostrado que más horas no significa más productividad, de hecho hay países con jornadas mucho más cortas como Dinamarca o incluso algunos Países Bajos que suelen reportar altos niveles de satisfacción laboral pero sobre todo por productividad”.

Por ello afirmó que los trabajos son atractivos para las personas si hay un control sobre los tiempos; “la clave es evitar jornadas crónicamente extensas y que no tengan la oportunidad de ofrecerle al colaborador un descanso real”, y afirmó que “no se trata de calificar solo cuando trabajamos, sino que si el trabajo realmente nos está permitiendo vivir como personas como colaboradores y como empresa subsistir e irnos desarrollando a nivel negocio”.