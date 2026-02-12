Sheinbaum celebra aprobación de jornada laboral de 40 horas

Celebró la presidenta Claudia Sheinbaum que el Senado de la República aprobara por unanimidad el proyecto que establece la jornada laboral de 40 horas para 2030, resultado que dijo, se dio tras distintas negociaciones entre sindicatos y empleadores.

¿Cómo se aplicará la jornada laboral de 40 horas?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria, recordó que también se logró un aumento del salario mínimo para este año, por lo que mencionó que la reducción de horas se implementará gradualmente: dos horas en 2024, 2025 y 2026, hasta llegar a las 40 horas en 2030.

“Todo mundo estuvo de acuerdo, qué bueno. Son cuarenta horas, serán en el dos mil treinta, fue un acuerdo entre sindicatos y y empleadores. Marat lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo, y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año. Y entonces, el próximo año son dos horas, el veintiocho otras dos horas, el veintinueve otras dos, y ya el dos mil treinta inicia el año”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Hubo acuerdo con el sector privado para aprobar la reforma?

A pesar que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), pronosticó que miles de microempresas podrían cerrar o migrar a la informalidad ante la imposibilidad de pagar horas extras obligatorias la jefa del Ejecutivo Federal negó que se diera un acuerdo para cumplir con la Reforma.

“Pero no hubo ninguna cuestión a cambio de un apoyo por eso se hace ahora, estamos en febrero de 2026 y esto inicia hasta el 2027 entonces hay todo un año para poder ajustar todos los procesos y se hicieron cálculos económicos de qué implicaciones pudiera tener para las distintas empresas o para los distintos comercios, o actividades de servicios, hay muchísimos trabajadores que ya tienen las 40 horas desde hace tiempo por ejemplo los trabajadores del estado, hay otros trabajadores que no, se trabajó por ejemplo la industria automotriz trabaja de otra manera, no trabajan ocho horas seguidas sino trabajan más tiempo y dan más tiempos libres, entonces todo eso se consideró”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Enfatizó que se tuvo el cuidado necesario para defender las conquistas laborales que se tienen desde 1917.

