México pierde más de 705 mil empleos en enero de 2026; repunta el desempleo

El mercado laboral mexicano arrancó 2026 con señales de enfriamiento. En enero se perdieron 705 mil 427 puestos de trabajo respecto a diciembre , la mayor caída para un inicio de año desde 2022, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela que el retroceso impactó principalmente a los hombres, quienes concentraron la mayor pérdida de plazas, tanto en el sector formal como en el informal. En paralelo, la tasa de desempleo repuntó a 2.7 por ciento, desde 2.4 por ciento en diciembre, equivalente a 1.66 millones de personas sin trabajo.

Caída en empleo formal e informal

En el sector formal se eliminaron 454 mil 292 plazas durante el primer mes del año . Aunque el empleo femenino mostró cierto crecimiento mensual, no logró compensar la fuerte contracción en puestos ocupados por hombres.

La ocupación informal también se contrajo en términos netos, con 231 mil 135 empleos menos; sin embargo, el fenómeno estructural persiste: 32.7 millones de personas trabajan en la informalidad, es decir, 54.9 por ciento de la población ocupada, proporción superior a la registrada un año antes.

En 2021 se prohibió la subcontratación laboral —conocida como outsourcing— con el argumento de evitar distorsiones y caídas estacionales pronunciadas en el empleo formal al inicio de cada año. No obstante, las cifras de enero muestran que el ajuste estacional continúa afectando al mercado laboral.

Sectores más afectados

Por sectores, la mayor destrucción de puestos se concentró en el terciario (servicios y comercio), con más de 753 mil empleos menos, así como en el sector primario, que perdió cerca de 247 mil plazas. La industria logró crear 342 mil 949 puestos, aunque insuficientes para compensar el desplome en las demás actividades.

En cuanto a la posición en el trabajo, aumentó el número de trabajadores por cuenta propia, mientras que los subordinados y remunerados —considerados empleos más estables— registraron una caída significativa, lo que apunta a una mayor precarización.

Cambios en ingresos y participación

La ENOE también muestra un cambio en la composición salarial: crecieron los empleos con ingresos de hasta un salario mínimo, mientras disminuyeron los que pagan entre uno y dos salarios mínimos y aquellos con percepciones superiores a cinco salarios mínimos.

Aunque la población ocupada total ascendió a 59.7 millones de personas, con un incremento anual moderado, la tasa de participación económica bajó a 58.5 por ciento, lo que refleja menor dinamismo en la búsqueda activa de empleo.

Las cifras del INEGI colocan nuevamente en el centro del debate la efectividad de las reformas laborales recientes y los retos estructurales para generar empleo formal, bien remunerado y con seguridad social en México.

