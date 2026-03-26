Última Milla: operativo de movilidad para México vs Portugal en CDMX rumbo al Mundial 2026

En entrevista con Gabriela Warkentin el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, dijo que el mayor reto que tienen en el partido México vs Portugal rumbo al Mundial 2026 es el lanzamiento de nuevas medidas, especialmente en movilidad para las personas que habitan y transitan por el sur de la capital por la implementación de l a Última Milla, además de fortalecer todos los mecanismos de coordinación entre distintas dependencias que participarán bajo el plan instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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¿Qué es la Última Milla y cómo funcionará?

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que se espera sea un evento exitoso que marque el inicio del ciclo mundialista en la Ciudad de México lo que va a permitir poner a prueba el despliegue y coordinación de autoridades a través del Plan Kukulkán; además el partido del sábado se podrá observar en el Zócalo capitalino, una situación similar a la que se vivirá en el Mundial 2026, “para poder ensayar”.

“Todo ello va a ayudar a tener una evaluación para poder ajustar, poder fortalecer, pero también tener un buen evento el sábado, no es para menos, se reinaugura el estadio, juega nuestra selección contra Portugal, y como decíamos, marca el inicio del ciclo mundialista en nuestra ciudad”. — Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Vázquez señaló que La Última Milla es la etapa final del proceso logístico que está acordado con la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol, el Estadio Banorte y las entidades de gobierno que buscan generar un perímetro donde solamente puedan transitar peatones con boleto para mejorar la movilidad, estableciendo trasporte con apoyo de unidades de RTP para los traslados desde los estacionamientos establecidos en diferentes partes de la capital.

¿Qué cambios habrá en movilidad y transporte?

“Vamos a desincentivar el uso de vehículos privados en torno al estadio, pidiéndole a la gente, buscando que la gente use el transporte público, y use los servicios que ha dispuesto la ciudad de manera especial para trasladarse al estadio… también es más fácil evitar que haya aglomeraciones en distintos accesos, ayuda a la experiencia, buscamos también que esto favorezca la presencia de porras y grupos de animación cuando ya inicié formalmente el Mundial”. — Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

El operativo de movilidad “última milla", del Estadio Azteca (Estadio Banorte)



"Vamos a desincentivar el uso de vehículos privados en torno al estadio, pidiéndole a la gente o buscando que la gente use el transporte público (…) Un perímetro en torno al estadio donde solamente… pic.twitter.com/DQ9LNio9oq — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 26, 2026

Además, se trabaja para no afectar a las personas que viven en la zona, se buscará ingresen al área con alguna identificación, recibo de domicilio y más adelante se proporcionaran tarjetones; habrá mayor flexibilidad para personas con discapacidades; y se permitirá el acceso a vehículos de proveedores de servicios, basura, gas, ambulancias, patrullas, etc. para que el arribo al recinto sea ordenado.

¿Cómo se prepara la CDMX rumbo al Mundial 2026?

El operativo busca servir como prueba rumbo al Mundial 2026, con medidas que permitan mejorar la movilidad urbana, reducir aglomeraciones y fortalecer la coordinación de autoridades en eventos de alta concentración.

¡Falta poco! 🇲🇽 vs 🇵🇹



El Coloso de Santa Úrsula se viste de gala para recibir al Tri en un duelo de titanes. 🏟️



📅 Sábado 28 de marzo

⏰ 19:00 Hrs.

📻 996.9 FM | 730 AM

📱 GRATIS en la app de @WRADIOMexico y @deportesWRADIO pic.twitter.com/L8BUdyEzkA — W Radio México (@WRADIOMexico) March 26, 2026

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