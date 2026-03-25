CDMX entrega obras en entorno al Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

A tres días de la reinauguración del Estadio Azteca, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo entrega de 10 obras en las colonias Santa Úrsula y Huipulco, colindantes con el inmueble.

La inversión de estas obras asciende a 200 millones de pesos a través del Fondo Mixto de Promoción Turística.

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¿Qué obras se realizaron alrededor del Estadio Azteca?

Entre las acciones realizadas en la zona destaca, reubicación de los vendedores ambulantes, la rehabilitación y refuerzo estructural del puente peatonal que cruza la Calzada de Tlalpan, y llega a la entrada del estadio, la modernización del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de Huipulco, la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en más de 7 mil viviendas, la limpieza y reconstrucción del parque Alegria-Tecuiche, la entrega de calentadores solares a vecinos de la zona, la rehabilitación de siete pozos de agua y la construcción de infraestructura para evitar inundaciones.

Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco. pic.twitter.com/Y3FdDSbeyr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 25, 2026

El secretario de Obras de la Ciudad, Raúl Basulto explicó que con la remodelación tanto el CETRAM como el puente peatonal va a durar otras décadas más.

“El CETRAM y el puente tiene décadas que se construyeron, poco más de 50 años de construcción y era importante revisar la seguridad estructural. Nos dimos a la tarea de poder hacer un proyecto de reforzamiento estructural lo que permitió que, en 15 columnas, que es el número de total de columnas que tiene el puente, se llevó a cabo un reforzamiento estructural; eso es muy importante decirlo porque va a permitir que este puente pueda durar todavía muchos años más”. — Raúl Basulto, secretario de Obras de la CDMX

El Arq. Raúl Basulto, encabezó un recorrido de supervisión por las intervenciones que se realizan en el entorno del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026, donde revisó y definió ajustes de cara a su próxima inauguración por parte de la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM. pic.twitter.com/grE7epMDCY — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) March 23, 2026

¿Cómo influye el Mundial 2026 en estas obras?

El funcionario dijo que estas 10 acciones forman parte de las 40 que se están realizando a lo largo y ancho de la capital del país.

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La jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que la proximidad del Mundial de Futbol 2026 ha permitido que las obras que se ejecutan en la ciudad “se aceleren”.

“Estamos entregando parte de los compromisos que hicimos en para esta ciudad para que esta ciudad pueda recibir al mundo para qué esta ciudad pueda hacer historia como la mejor sede mundialista y para ello nos propusimos recibir al mundo con orden con seguridad y con la mejor experiencia urbana que es lo que hoy estamos viendo”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Pero también, continuó, el “recibir el mundial para nosotros fue un acelerador de obras”.

En la inauguración de las obras, estuvieron presentes los alcaldes de Coyoacán y de Tlalpan.

Como ha dicho nuestra presidenta @Claudiashein, el #Mundial2026 será un mundial social llevando la pasión fuera de los estadios a todos los territorios teniendo al deporte como protagonista.



En la #CapitalDeLaTransformación avanzamos con obras y más de 2 mil acciones que mejoran… pic.twitter.com/US9rA0d4XF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 25, 2026

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